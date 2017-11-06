Haberler>Kelebek Magazin>Televizyon Haberleri>İdil Naz Kaluç kimdir? Stil Avcıları yarışmacısı İdil kaç yaşında?

İdil Naz Kaluç kimdir? Stil Avcıları yarışmacısı İdil kaç yaşında?

İdil Naz Kaluç, yine bir yarışma programıyla gündeme geldi. Daha önce güç ve beceri gerektiren yarışmalarda yer alan İdil Naz Kaluç, bu kez stiliyle fark yaratmaya çalışacak. Peki İdil Naz Kaluç kimdir? Stil Avcıları yarışmacısı İdil kaç yaşında?

Hürriyet Haber
06.11.2017 - 12:20 | Son Güncelleme :

Big Brother Türkiye’nin hafızalarda kalan isimlerinden İdil Naz Kaluç, Hakan Akkaya, Uğurkan Erez ve Demet Şener'in jüri üyeliğini üstlendiği Stil Avcıları'nın da en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Yarışmanın ilk gününde kendisini tanıtan İdil Naz Kaluç, iddiasını ortaya koydu. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ve tarzını paylaşımlarla gözler önüne seren İdil Naz Kaluç, Yıldızlar Takımı’nda yarışıyor.

İDİL NAZ KALUÇ KİMDİR?

Daha önce farklı formattaki programlarda boy gösteren İdil Naz Kaluç, 22 yaşında. İstanbul’da anne ve babası ile yaşıyor. Bu Tarz Benim programına da katılan ancak asıl ününü Big Brother Türkiye ile yakalayan İdil Naz Kaluç, egolu ve hırslı insanlarda hoşlanmadığını dile getirmişti. Öğrenci olan İdil Naz Kaluç beden antrenörlüğü okuyor. Aynı zamanda Tenis ve pilates eğitmenliği de yapan İdil Naz Kaluç, sosyal çevresi tarafından havalı olarak bilindiğini söylüyor.

 

 

Etiketler: İdil Naz Kaluç kimdir , stil avcıları idil
﻿

EN ÇOK OKUNANLAR

    Koç Burcu
    21 Mart - 20 Nisan

    Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün

    Boğa Burcu
    21 Nisan - 20 Mayıs

    Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün

    İkizler Burcu
    21 Mayıs - 20 Haziran

    Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün

    Yengeç Burcu
    21 Haziran - 22 Temmuz

    Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün

    Aslan Burcu
    23 Temmuz - 23 Ağustos

    Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün

    Başak Burcu
    24 Ağustos - 23 Eylül

    Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün

    Terazi Burcu
    24 Eylül - 23 Ekim

    Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün

    Akrep Burcu
    24 Ekim - 22 Kasım

    Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün

    Yay Burcu
    23 Kasım - 21 Aralık

    Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün

    Oğlak Burcu
    22 Aralık - 20 Ocak

    Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün

    Kova Burcu
    21 Ocak - 18 Şubat

    Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün

    Balık Burcu
    19 Şubat - 20 Mart

    Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün

    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri