İdil Naz Kaluç kimdir? Stil Avcıları yarışmacısı İdil kaç yaşında?

Big Brother Türkiye’nin hafızalarda kalan isimlerinden İdil Naz Kaluç, Hakan Akkaya, Uğurkan Erez ve Demet Şener'in jüri üyeliğini üstlendiği Stil Avcıları'nın da en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Yarışmanın ilk gününde kendisini tanıtan İdil Naz Kaluç, iddiasını ortaya koydu. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ve tarzını paylaşımlarla gözler önüne seren İdil Naz Kaluç, Yıldızlar Takımı’nda yarışıyor.



İDİL NAZ KALUÇ KİMDİR?



Daha önce farklı formattaki programlarda boy gösteren İdil Naz Kaluç, 22 yaşında. İstanbul’da anne ve babası ile yaşıyor. Bu Tarz Benim programına da katılan ancak asıl ününü Big Brother Türkiye ile yakalayan İdil Naz Kaluç, egolu ve hırslı insanlarda hoşlanmadığını dile getirmişti. Öğrenci olan İdil Naz Kaluç beden antrenörlüğü okuyor. Aynı zamanda Tenis ve pilates eğitmenliği de yapan İdil Naz Kaluç, sosyal çevresi tarafından havalı olarak bilindiğini söylüyor.