Hileli gıda üretenler artık açıklanmıyor

Bakanlığın son taklit ve tağşiş listesi açıklaması, 2016 Aralık ayı sonunda yapılmış gözüküyor. Hürriyet’in konuyla ilgili sorularına bakanlık yetkilileri “Evet bir süredir listeler yayınlanmıyor” yanıtını verdi. Bu yöndeki tavır değişikliğinin nedeninin bazı mağduriyetler yaşanması olduğunu söyleyen yetkililer, “Kamuoyuna açıklanacak listelerle ilgili yeni bir çalışma yürütüyoruz. Uygulamayı değiştireceğiz. O nedenle şu anda listeler yayınlanmıyor” dedi. Taklit, tağşiş ve bozuk ürünlerin kamuoyuna duyurulması, 2010 yılında çıkarılan 5996 sayılı kanunun getirdiği uygulamalardan biri oldu. Kanunun ikincil mevzuatı olan ve 2011 yılında yürürlüğe giren “Gıda ve Yemin Resmi Kontrolüne Dair Yönetmelik”te, “laboratuvar sonucuyla taklit ve tağşiş yapıldığı kesinleşen gıdaları üreten/ithal eden firma ve ürün bilgileriyle, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten ve/veya satan firma ve ürün bilgilerinin Bakanlık resmi internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulacağı” hükmü yer aldı. Söz konusu düzenleme, gıda güvenliği ve şeffaflık için önemli bir adım olarak değerlendirildi. Böylece 2012’den 2016 sonuna kadar, 586 firmaya ait bin 173 parti ürün, mevzuata uygun üretilmediği için, kamuoyuyla paylaşılmış oldu. Bu tarihten sonra ise bakanlık sessizliğe büründü. Listelerin açıklanması yönündeki yönetmelik maddesi değişmemesine karşın, bakanlık listeleri kamuoyuna duyurmayı durdurdu.