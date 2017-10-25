Her şeyin sizi öldürmeye çalıştığı Avustralya’nın en tehlikeli 6 hayvanı

1- Sidney huni yuvalı örümceği

Bu örümcek türü, en zehirli örümceklerden biridir. Üstelik özellikle insanları ısırırlar ve genelde de bunun sonucu ölümle biter. Diyelim ki bu örümcek sizi ısırdı ve dişleri tırnağınıza girdi. İşte bu durumda, sadece 15 dakikalık ömrünüz kalmış demektir. Çünkü Sidney huni yuvalı örümceği, ısırdığı insanı 15 dakika içinde öldürebilir.

2- Irukandji denizanası

Avustralya sahillerinde yaşayan bu minik denizanalarının boyları sadece 1 cm. Fakat küçük ama etkili! Zehrini üzerinde bulunan mikroskobik iğnelerde taşıyor ve bir insana temas ettikten yaklaşık 20 dakika sonra o insanı öldürebiliyor. Sırf bu yüzden deniz turizmi olumsuz yönde etkileniyor ve bu denizanalarının görüldüğü yerlerde denize girmek yasaklanıyor.

3- Ölümcül engerek yılanı

Özellikle Sidney'de görülen bu tehlikeli hayvan, kamuflaj yeteneğiyle ünlü. Bu yüzden her yerde saklanıyor olabilir ve ansızın karşınıza çıkıp sizi ısırabilir. Eğer bir ölümcül engerek yılanı tarafından ısırılırsanız, anında felç olursunuz ve hayatta kalma şansınız da oldukça düşüktür.

4- Tuzlu su timsahı

1 tondan daha ağır olduğu bilinen tuzlu su timsahları, oldukça hızlıdır. Köpek balıklarından kangurulara kadar birçok büyük canlı, onlar için av olabilir. Ve insanlar da bu av listesindedir. Karşılaştığınızda hayatta kalma riskiniz neredeyse yok denecek kadar azdır.

5- Boğa köpekbalığı

Boyları 4 metreyi bulabilen bu tehlikeli canlılar, hem yunuslar hem de insanlar için çok tehlikelidir. Hatta Hawai ve Zambezi'de defalarca insanlara saldırdıkları olmuştur. Tatlı suya da girdikleri bilinmektedir ve Avustralya kıyılarında karşılaşıldığında ölüm riski çok fazladır.

6- Mavi halkalı ahtapot

Mavi halkalı ahtapot, o kadar tehlikeli bir canlıdır ki, bünyesindeki zehirle aynı anda 30 insanı ve 10 bin fareyi öldürebilir. Avustralya kıyılarında kendisiyle birlikte 4 farklı türü daha bulunmaktadır. Zehirleriyle temas ettikleri insanı 2-3 dakika içinde öldürebilirler.