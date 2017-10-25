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Her şeyin sizi öldürmeye çalıştığı Avustralya’nın en tehlikeli 6 hayvanı

Timsahlar, köpek balıkları, örümcekler, yılanlar... Korkutucu olmalarıyla meşhur olan tüm bu hayvanlarla daha önce karşılaşmadıysanız bile Avustralya ilk tanışacağınız yer olabilir. Ve bu tehlikeli hayvanlardan herhangi biriyle karşılaşmanız durumunda maruz kalacağınız ölüm riski oldukça ciddidir. Çünkü kendileri, genelde avlarını ıskalamıyorlar... İşte Avustralya'ya gitmeden önce hakkında bilgi sahibi olmanız gereken 6 çok tehlikeli hayvan.

Kaynak: Doğan Burda
25.10.2017 - 14:21 | Son Güncelleme :

1- Sidney huni yuvalı örümceği

Bu örümcek türü, en zehirli örümceklerden biridir. Üstelik özellikle insanları ısırırlar ve genelde de bunun sonucu ölümle biter. Diyelim ki bu örümcek sizi ısırdı ve dişleri tırnağınıza girdi. İşte bu durumda, sadece 15 dakikalık ömrünüz kalmış demektir. Çünkü Sidney huni yuvalı örümceği, ısırdığı insanı 15 dakika içinde öldürebilir.

Her şeyin sizi öldürmeye çalıştığı Avustralya’nın en tehlikeli 6 hayvanı

2- Irukandji denizanası

Avustralya sahillerinde yaşayan bu minik denizanalarının boyları sadece 1 cm. Fakat küçük ama etkili! Zehrini üzerinde bulunan mikroskobik iğnelerde taşıyor ve bir insana temas ettikten yaklaşık 20 dakika sonra o insanı öldürebiliyor. Sırf bu yüzden deniz turizmi olumsuz yönde etkileniyor ve bu denizanalarının görüldüğü yerlerde denize girmek yasaklanıyor.

Her şeyin sizi öldürmeye çalıştığı Avustralya’nın en tehlikeli 6 hayvanı

3- Ölümcül engerek yılanı

Özellikle Sidney'de görülen bu tehlikeli hayvan, kamuflaj yeteneğiyle ünlü. Bu yüzden her yerde saklanıyor olabilir ve ansızın karşınıza çıkıp sizi ısırabilir. Eğer bir ölümcül engerek yılanı tarafından ısırılırsanız, anında felç olursunuz ve hayatta kalma şansınız da oldukça düşüktür.

Her şeyin sizi öldürmeye çalıştığı Avustralya’nın en tehlikeli 6 hayvanı

4- Tuzlu su timsahı

1 tondan daha ağır olduğu bilinen tuzlu su timsahları, oldukça hızlıdır. Köpek balıklarından kangurulara kadar birçok büyük canlı, onlar için av olabilir. Ve insanlar da bu av listesindedir. Karşılaştığınızda hayatta kalma riskiniz neredeyse yok denecek kadar azdır.

Her şeyin sizi öldürmeye çalıştığı Avustralya’nın en tehlikeli 6 hayvanı

5- Boğa köpekbalığı

Boyları 4 metreyi bulabilen bu tehlikeli canlılar, hem yunuslar hem de insanlar için çok tehlikelidir. Hatta Hawai ve Zambezi'de defalarca insanlara saldırdıkları olmuştur. Tatlı suya da girdikleri bilinmektedir ve Avustralya kıyılarında karşılaşıldığında ölüm riski çok fazladır.

Her şeyin sizi öldürmeye çalıştığı Avustralya’nın en tehlikeli 6 hayvanı

6- Mavi halkalı ahtapot

Mavi halkalı ahtapot, o kadar tehlikeli bir canlıdır ki, bünyesindeki zehirle aynı anda 30 insanı ve 10 bin fareyi öldürebilir. Avustralya kıyılarında kendisiyle birlikte 4 farklı türü daha bulunmaktadır. Zehirleriyle temas ettikleri insanı 2-3 dakika içinde öldürebilirler.

Her şeyin sizi öldürmeye çalıştığı Avustralya’nın en tehlikeli 6 hayvanı

 

Etiketler: EN TEHLİKELİ HAYVANLAR , hayat
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