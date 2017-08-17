'Hayta İsmail' lakaplı Ahmet Arıman'a ağır suçlamalar

"Ahmet Arıman 62 , eşim 23 yaşında"

Oyuncu Ahmet Arıman hakkında şok bir iddia ortaya atıldı. Eşinin Ahmet Arıman'a kaçtığını iddia eden Tarık Aydın, ünlü oyuncuyu şu sözlerle suçladı:

Eşimle 5 yıl önce tanıştık, hemşerimiz Orhan Gencebay Abim bize çok yardımcı oldu. Düğünden sonra mobilyalarımızı aldı, çok mutluyduk. 'Elif Rana' isminde kızımız oldu. İsmini Orhan Abim, Sevim Emre'nin gerçek ismi olan 'Elif'i koydu. Daha sonra oyuncu Ahmet Arıman eşimi kandırdı, artık ne beni, ne kızımızı ne de annesini tanıyor. Hatta annesini darp etmiş. Bana da uzaklaştırma kararı aldırdı, elim kolum bağlı. Defalarca benim nikahım altındayken Beylikdüzü'ndeki evinde polislere yakalattık. En sonunda anlaşmalı boşandık. Şimdi nikah kıyacaklarını duydum. Ahmet Arıman 62 , eşim 23 yaşında...