Hayat Sırları 3. bölüm 2. fragmanında Tekgöz ortaya çıkıyor

Hayat Sırları dizisinin yeni bölüm tarihine kısa bir süre kala 2. fragman geldi. Hayat Sırları, yıllardır sırtlarında taşıdıkları, kimseye anlatamadıkları büyük sırları, ilmek ilmek ördükleri mutlu yuvalarına bomba gibi düşen Kuzgun ailesinin yaşadıklarını anlatan Hayat Sırları yarın akşam 3. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Sürprizlerle dolu yeni bölümde Kuzgun Ailesi’nin korkulu rüyası Tekgöz ile ilgili gelişmeler ön planda olacak. İşte Hayat Sırları 3. bölümünden ilk görüntüler!





YENİ BÖLÜMDEN NELER OLACAK?



Ayşen, Kuzgun‘ları binadan atma tehdidi ile Seher’den sonsuza kadar kurtulmayı hedeflemektedir. Seher kızını bulmak için gittiği Adana’da karşısında Burak’ı bulur. Kendisini terk eden babanın Mustafa Kuzgun olduğunu öğrenen Hakan, intikam için Şirin ile ilgili bir plan yapar. Hakan başına nasıl bir bela aldığını henüz bilmemektedir. Tekgöz’ün Kuzgunlar’dan istediği bir şey vardır.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Burak, hala unutamadığı büyük aşkı Seher’den geçmişin hesabını sormakta, Seher ise büyük sırrının açığa çıkmasından korkarak çok acı çekse de Burak’ tan uzak durmaya çalışmaktadır.



Mustafa kapısına kadar dayanan korkutucu geçmişin ortaya çıkma ihtimali ile köşeye sıkışır.



Şirin’in çalıştığı kanalda oyunculuk teklifi alan Hakan yıllar sonra babasının kimliğine ulaşmıştır. Babasının ve ailesinin karşısına çıkmaya ve onlara hayatı zehir etmeye hazırlanmaktadır.



Kemal’in gizli mesleği açığa çıkmış, Mustafa’nın oğluyla ilgili bütün planları suya düşmüştür. Ayşen yıllar önce kurtulduğunu sandığı Seher’in tekrar oğlunun hayatına girdiğini öğrenince Seher ve ailesine büyük bir darbe indirir.