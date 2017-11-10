Haftanın sergileri...

BEN SENİM

Kurguya dönüşen insan

Hiper realist resim çalışmalarını İstanbul’da sürdüren Kurt Bullend’in ‘Ben Senim’ başlıklı sergisi, Nişantaşı’ndaki Çağla Cabaoğlu galeride. Sanatçı, insanların gerçek olarak algıladığı modern kent yaşamının ne kadar gerçek olduğu sorusuna dikkat çekerken aslında yaşadığımız gerçeğin toplumsal yaşamın bize dayattığı kurallara alışan sahte benliğin kurgusu olduğunu gösteriyor. Sergiyi 7 Aralık’a kadar gezebilirsiniz. Tel: 0212 291 37 91

BUBİ x BUBİ

İlkel bir fısıltı

Bubi’nin ‘Bubi x Bubi’ başlıklı sergisi, 24 Kasım’a kadar Gümüşsuyu Ekavart Gallery’de gezilebilir. Sanat eleştirmeni Ali Şimşek, Bubi’nin kafesler, rölyefler, çaput, çöp, kir, pas, yabanıllık, karmakarışıklık içeren yapıtlarının, uygarlığın biçimli pürüzsüzlüğüne, oranlı güzelliğine kafa tutan totemler gibi eski çağların derinliklerinden gelen ilkel bir fısıltıyla konuştuğunu söylüyor. Tel: 0212 252 81 31

RESMİGEÇİT

İronik retrospektif

Mevlüt Akyıldız’ın 40 yıllık birikimini ironik dokunuşlarıyla sergilediği ‘Resmigeçit’ sergisi, 2 Aralık’a kadar MSGSÜ Tophane-i Amire Kültür Sanat Merkezi’nde. Bir retrospektifle karşımıza çıkan Akyıldız, sanatı yaşamın tuhaf halleriyle harmanlayarak, yaşam biçimi haline getirmiş bir sanatçı. Bıyık altından gülmek, kıkır kıkır gülmek, kahkahayla gülmek, kıs kıs gülmek, ağlanacak halimize gülmek veya acı acı tebessüm etmek gibi gülmenin tüm hallerini ve hatta daha fazlasını sanatseverlerle buluşturuyor. Tel. 0212 293 46 48

EVİM KALBİMDİR

Bir semtin düşleri

Tophane’deki Krank Art Gallery, ‘Evim Kalbimdir’ ile Güneş Terkol’u konuk ediyor. Terkol’un Art Night Londra için hazırladığı pankart projesi ve projenin belgeseli 18 Kasım’a kadar galeride görülebilecek. Güneş Terkol’un tasarladığı zeminin üzerine işlenen pankart, her bir sahnesiyle tasarlandığı semtin sakinlerinin ümitlerinin, düşlerinin, bulundukları çevre ve komşularıyla olan ilişkilerinin duygu ve emek dolu şiirsel anlatımını gözler önüne seriyor. Tel: 0212 243 57 86