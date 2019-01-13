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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
13.01.2019 - 13:34, Son Güncelleme:

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli mesajlar

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BMC Sakarya Karasu Üretim ve Teknoloji Üssü Temel Atma, Pınarbaşı Fabrika İleri Teknoloji Üretim Hattı Hizmete Alım ve BMC Power İlk Yerli ve Milli Motor Çalıştırma Ortak Töreni’nde konuştu. Erdoğan tank palet fabrikasına ilişkin iddialarla ilgili olarak, "Öncelikle fabrikamızın satılması yalanını uydurarak, kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil. Buna inananlara üzülüyorum. Kusura bakmasınlar Tayyip Erdoğan böyle bir yola tevessül etmemiştir. Bundan sonra da etmez" dedi.

İşte Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

Ne dediler? Türkiye battı bitti. Yatırımlar durdu. Hepsine inat yatırımlar da devam ediyor üretimler de devam ediyor.

Bu ülkeyi hazmedemeyenler. İsteseniz de istemeseniz de bu millet bu ülke dimdik ayaktadır. ve dimdik ayakta yoluna devam edecektir.

Burada bir Katar Türkiye iş birliği var. Bu işbirliği her iki ülkenin kazan kazan esasına göre geleceğe yönelik bir adımıdır. Türkiye Katar iş birliği güçlenerek devam edecektir.

3,5 milyon Suriyeli sığınmacıya kapısını açan bu millettir.
Bu millet mazlumlara sahip çıkmayı dayanışmayı bilen bir millettir.

Bu millet biliyor ki sevgili peygamberimiz de bir muhacirdi. Medine ona ensardı.
Onun için ensarın ne olduğunu muhacirin ne olduğunu çok iyi biliriz.

Ülkemiz ekonomik siyasi ve askeri bakımdan güçlü olduğu dönemde çok geniş bir coğrafyada güvenlik ve istikrarın teminatı olmuştur.

Kimi devletlerin askeri ve savunma sanayi alanlarını geri plana itme lüksü olabilir. Ancak bizim böyle bir ihtimalimiz yok.

Türkiye askeri kapasitesiyle ekonomik ve diplomatik kabiliyetleriyle güçlü olmaz sorundadır. Savunma sanayi alanında caydırıcılığımız çok tüksek olmak zorundadır.

Bizim caydırıcılığımızın da teknoloji ile beraber çok daha ileri bir konuma gelmesi lazım. Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz, birilerine emanet edemeyiz.

Gelin biz yeniden. Bizi izleyen milletime sesleniyorum. Yeniden bir kenevir ekimi süreci başlatalım. Çünkü kenevir ekiminin çok farklı alanlarda çok farklı faydalarının olduğunu göreceğiz.

Şimdi bu süreci başlatacağız.

Tarih ibret almayanlar için tekerrür eder. İbret alanlar için değil.

Türkiye savunma sanayi başta olmak üzere dostlarının ihtiyaçlarını da karşılayacak düzeye gelmelidir.

"BUNA İNANANLARA ÜZÜLÜYORUM"

Sakarya'daki 1. Ana bakım fabrikasına ilişkin bunlardan biridir. 19 Aralık'taki cumhurbaşkanlığı kararımızın ardından belli bazı kesimler bu konuyu istismar etmeye başladı.

Ülkemizin savunma sanayini on yıllardır bir avuç yabancıya mahkum edenler şimdi çıkmış utanmadan bizim politikamızı eleştiriyorlar. Bu provokasyonun başını da Türkiye'deki adı ana muhalefet ama ana muhalefet haricinde her şey var CHP çekiyor.

Ben şahsen tank palet fabrikasında çalışan kardeşlerim başta olmak üzere hiç kimsenin CHP'nin yalanlarına itibar etmediğini biliyorum.

Öncelikle fabrikamızın satılması yalanını uydurarak, kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil. Buna inananlara üzülüyorum. Kusura bakmasınlar Tayyip Erdoğan böyle bir yola tevessül etmemiştir. Bundan sonra da etmez.

Burada çalışan arkadaşlarımızın özlük haklarında bir eksilme olmayacaktır.

Tank palet fabrikasına 40 - 50 milyon dolar yatırım yapılacaktır. Burada yapılan iş de özelleştirme değildir.

 

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