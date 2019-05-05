Ramazan ne zaman bugün mü başlıyor? İlk sahura saat kaçta kalkacağız?
Rahmet ve bereket ayı olarak bilinen, on iki ayın sultanı Ramazan ayı başlıyor. Türkiye’nin dört bir yanındaki vatandaşlar, Ramazan ayının ilk orucu için 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece sahura kalkacak. Ramazan ayı bu sene 29 gün sürecek. Peki, İlk sahura saat kaçta kalkacağız? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm illerin imsakiye bilgileri
Vatandaşların ilk sahur heyecanı başladı. Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazanın ilk orucu için pazarı pazartesiye bağlayan gece sahura kalkılacak. Sahur ve iftar saatleri Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine farklılık gösterecek. Peki, ilk sahura saat kaçta kalkacağız? İşte il il sahur saatleri...
İstanbul’da sahur vakti bugün saat 04.09’da bitip oruç başlarken ilk iftar yarın saat 20.12’de yapılacak. İmsak vakti Ankara’da saat 03.58’de girerken iftar saat 19.54’te yapılacak. İzmir’de ise imsak saat 04.28, iftar saat 20.14’te gerçekleşecek.
Türkiye genelinde Ramazan’ın birinci günü ilk imsak Ardahan ve Iğdır'da saat 03.13'te yaşanacak. İlk iftar ise saat 19.06'da Hakkari'de açılacak. Ramazan’ın ilk günü son imsak Muğla ve İzmir'de 04.28'de başlayacak ve son iftar saat 20.23'te Edirne'de açılacak. Ramazan’ın birinci günü için Sinoplu vatandaşlar 16 saat 10 dakika oruçlu kalarak en uzun orucu, Hatay ise 15 saat 33 dakikayla en kısa orucu tutacak.
Sağlık Bakanlığından örnek sahur ve iftar sofrası
Sağlık Bakanlığınca ramazan için hazırlanan örnek sofrada bilgilendirme yapan diyetisyen Betül Çiçek, "Sahurda tuzlu gıdaları, kızartmaları, ağır hamur işlerini tercih etmemek, iftarda yavaş yavaş yemek ve çok çiğnemek önemli." dedi.
Sağlık Bakanlığı tarafından Hekimevi'nde düzenlenen etkinlikte, 6 Mayıs Pazartesi günü başlayacak ramazan ayında oruç tutanların yeterli ve dengeli beslenmesi için iftar, sahur ve ara öğünde tüketilmesi gereken yiyeceklerin yer aldığı örnek sofra hazırlandı.
AA muhabirine açıklamalarda bulunan Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünde görevli diyetisyen Betül Çiçek, vatandaşların ramazan ayında beslenme konusunda dikkat etmesi gereken noktaları anlattı. Ramazan ayında oruç tutulan süreye ve vatandaşların beslenme alışkanlıklarına işaret eden Çiçek, sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemli olduğunu vurguladı.
Çiçek, oruç tutacakların imsak vaktine yakın saatlerde sofraya oturması gerektiğini söyleyerek "Sahurda hafif bir kahvaltı olabilir. Bunlar da peynir, yumurta, az yağ ya da yağsız hazırlanmış omlet olabilir. Bunun dışında salata söğüş yer alabilir. Süt, yoğurt, kefir bu menüye eklenebilir. Daha uzun süre tok kalmamız açısından tam tahıllı ekmeği tercih edebiliriz." diye konuştu.
Sahur sofrasında da iftarda olduğu gibi çorba, salata, sebze yemeğinin tercih edilebileceğini belirten Çiçek, "Sahurda özellikle dikkat etmemiz gereken husus, tuzlu şeyleri, kızartmaları ve ağır hamur işlerini tercih etmememiz. Bunlar hem tok tutma süresi kısa oldukları hem de ağırlık oluşturduğu için tercih edilmez." dedi.
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