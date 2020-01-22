Ramazan ne zaman başlayacak? 2020'de ilk oruç ne zaman?
İlk baharın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de 2020 ramazan ayının ne zaman başlayacağı ve ilk orucun ne zaman tutulacağı oldu. 2020 Ramazan ayında ilk kez sahura ne zaman kalkacaklarını merak eden Müslümanlar, konuya dair bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. Peki, ramazan ne zaman başlayacak? 2020'de ilk oruç ne zaman?
Ramazan ayının gelmesine artık sayılı günler kaldı. İslam alemi için en önemli aylardan biri olan rahmet ve bereket ayı ramazanda oruç tutarak ibadet etmek isteyen milyonlarca Müslüman, 2020'de ilk orucun ne zaman olduğunu araştırmaya başladı. İşte, konuya dair ayrıntılar...
İslam dünyasının sabırsızlıkla beklediği mübarek Ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre; 2020 yılında 24 Nisan'da başlayacak ve 23 Mayıs'da son bulacak. 24 Mayıs'ta ise ramazan bayramının birinci günü idrak edilecek.
RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ
23 Mayıs cumartesi Ramazan Bayramı Arifesi
24 Mayıs pazar Ramazan Bayramı 1.gün
25 Mayıs pazartesi Ramazan Bayramı 2.gün
26 Mayıs salı Ramazan Bayramı 3.gün
RAMAZAN AYININ ÖNEMİ VE FAZİLETİ
Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:
"Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar"
3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.
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