Ramazan bu yıl ne zaman başlayacak?
Milyonlarca Müslüman, 2019 Ramazan ayının başlangıç tarihine odaklandı. Oruç ibadetini gerçekleştirmek için gün sayan vatandaşlar, mart ayının son günlerinin yaklaşmasıyla birlikte, Ramazan ayının bu yıl başlayacağı tarihe yönelik bilgi almak adına araştırmalarına hız verdi. Peki, Ramazan bu yıl ne zaman başlayacak? 2019 Ramazan ayı hangi tarihlere denk geliyor?
2019 Ramazan ayının başlangıcı için geri sayım başladı. On bir ayın sultanı olan Ramazan için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İslam camiası tarafından oldukça önemli ve mübarek olan Ramazan ayında vatandaşlar bolca ibadet edecekler. İşte, 'Ramazan bu yıl ne zaman başlayacak?' sorusunun yanıtı...
İslam dünyasının sabırsızlıkla beklediği mübarek Ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre; 2019 yılında 6 Mayıs'ta başlayacak 3 Haziran'da son bulacak. 4 Haziran'da ise Ramazan Bayramı'nın birinci günü idrak edilecek.
RAMAZAN AYININ ÖNEMİ VE FAZİLETİ
Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:
“Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar”
3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.
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