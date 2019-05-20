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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.05.2019 - 08:36, Son Güncelleme:

Ramazan Bayramı’nın 1. Günü ne zaman? Bayram tatili kaç gün?

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Ramazan Bayramı’nın 1. Günü ne zaman? Bayram tatili kaç gün?

Ramazan ayını yarılayan vatandaşlar, bayram takvimini merak ediyor. Cumhurbaşkanlığı tarafından bütün kamu kurum ve kuruluşlarına Ramazan Bayramı tatiline ilişkin idari izin yazısı gönderildi. Peki, Ramazan Bayramı’nın 1. Günü ne zaman? Bayram tatili kaç gün?

Cumhurbaşkanlığı kararı ile Ramazan Bayramı tatili 9 güne çıkartıldı. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanlar, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla 3 Haziran 2019 Pazartesi günü yarım gün ve 7 Haziran 2019 Cuma günü tam gün idari izinli sayılacak.

BAYRAM TAKVİMİ

Arefe: 3 Haziran 2019 Pazartesi
Ramazan Bayramı'nın 1. günü: 4 Haziran 2019 Salı
Ramazan Bayramı'nın 2. günü: 5 Haziran 2019 Çarşamba
Ramazan Bayramı'nın 3. günü: 6 Haziran 2019 Perşembe

Bayram tatili için otobüs biletleri tükendi

Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Başkanı ve TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının otobüs firmalarındaki hareketliliği artırdığını belirtti. Bayram tatili dolayısıyla yolculukların 29 Mayıs itibarıyla yoğunlaşacağına dikkati çeken Yıldırım, bu döneme ilişkin biletlerin tükendiğini söyledi.

Özellikle tatil yörelerine otobüs biletlerinin gidiş dönüş alınması önerisinde bulunan Yıldırım, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının şehirler arası otobüs firmalarına, Ramazan Bayramı tatil süresince B2 ve D2 belgelerine kayıtlı otobüsleri kullanma izni vermesiyle 10 bin ek sefer konulacağını bildirdi.

Tatil yörelerine yönelik otobüs seferlerine talebin arttığını vurgulayan Yıldırım, "Aynı zamanda bayram tatilini memleketlerinde geçirmek isteyenler de bulunuyor. Bu bayram, Türkiye'nin her yerine yoğun talep alıyoruz." diye konuştu.

Yıldırım, bayram tatilinin hemen arkasından okulların bir hafta daha devam etmesi dolayısıyla dönüşlerin olacağını belirterek, 23 Haziran seçimleri nedeniyle de İstanbul'daki seyahatlerin 3 parça şeklinde olmasının beklendiğini kaydetti.

Korsan bilet uyarısı
Yıldırım, Türkiye genelinde 343 otobüs firmasının 7 bin 600 otobüsle hizmet verdiğine işaret ederek, normal günlerde 22 bin olan otobüs sefer sayısının bayram ve tatil dönemi gibi özel günlerde 27 bine kadar çıktığını anlattı.

Vatandaşların, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini de fırsat bildiklerini belirten Yıldırım, "Tatil süresince günlük 800-850 bin, 9 günlük bayram tatilini de içine alan 12 günlük süre içinde yaklaşık 10 milyon yolcuya hizmet vereceğiz. Tatil süresince 10 bin ek seferle 450 bin yolcu daha taşınmasını hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Bilet almayı düşünenlerin acele etmesini isteyen Yıldırım, korsan bilet konusunda da uyarılarda bulundu.

"Vatandaşlarımız sadece otogarlardan kalkan otobüslerin firmalarından bilet alsın." diyen Yıldırım, mağduriyet yaşanmaması için kayıt altında olmayan taşıtlara binilmemesi gerektiğini vurguladı.

Mustafa Yıldırım, bayram dolayısıyla otobüs bilet fiyatlarında artış söz konusu olmadığına işaret ederek, ancak normal zamanda uygulanan yüzde 10'luk indirimin bayram tatili gibi dönemlerde uygulanmadığının altını çizdi.

 

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