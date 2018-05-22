Ramazan Bayramı ne zaman ve kaç gün sürecek? Diyanet bilgisi

Aile ziyaretleri ve memleket özlemini gidermek için önem arz eden Ramazan Bayramı, bu yıl arefe günü dahil 3,5 gün olacak. Haziran ayının ortasında idrak edilecek olan Ramazan Bayramı tatili, cumartesi-pazar gününe denk gelmesi nedeniyle bu yıl çok uzun sürmeyecek. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bilgilerine göre Ramazan Bayramı ne zaman ve kaç gün olacak? İşte, detaylı bilgiler

RAMAZAN AYININ BAZI ÖZELLİKLERİ

Kur’an’da adı geçen tek aydır.

Kur’an bu ayda inmeye başlamıştır.

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi bu ayın içindedir.

Bu ayda oruç tutmak farzdır.

Ramazanda yatsı namazından sonra vitir namazından önce teravih namazı kılınır.

Fıtır sadakası bu ayda ihtiyaç sahiplerine verilir.

Ramazanın son on gününde itikâfa girmek Peygamberimizin (s.a.s) sünnetlerindendir.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN VE KAÇ GÜN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı tarih bilgileri arasında yer alan Ramazan Bayramı, bu yıl mübarek ayın son orucunun 14 Haziran Perşembe günü tutulmasıyla birlikte aynı gün arefe günüyle başlayacak. Ramazan Bayramı'nın ilk günü ise 15 Haziran Cuma günü olacak. Arefe günüyle birlikte toplam üç buçuk gün sürecek olan Ramazan Bayramı, 17 Haziran Pazar günü sona erecek. İşte, bayramın takvim bilgileri;

- 14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi (Perşembe günü) resmi tatil

- 15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün (Cuma günü) resmi tatil

- 16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün (Cumartesi günü)

- 17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün (Pazar günü)

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN HANGİ GÜN?

Kurban Bayramı, Ramazan ayının tamamlanmasının ardından merak edilen hususlar arasında yer alacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2018 dine günler takvimde yer alan bilgilere göre, Kurban Bayramı bu yıl Ağustos ayının sonlarına denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 1. günü 21 Ağustos Salı gününe idrak edilecek. Hafta sonu tatilleri ve pazartesi gününe denk gelen yarım günlük arefe günün de eklenince toplam 9 güne çıkan Kurban Bayramı tatili, kamu çalışanları için 18 Ağustos Cumartesi günü başlamış olacak.

2018 yılı Kurban Bayramı tatili ile ilgili henüz remi bir açıklama yok ancak bu yıl hafta sonları da eklenince 9 gün tatil yapılacağı öngörülüyor. 24 Ağustos'ta bitecek tatilin ardından, 25-26 Ağustos tarihleri de hafta sonu tatili olarak memurlar için Kurban Bayramı tatilinin devamı niteliğini taşıyacak.

Kurban Bayramının Arefe günü 20 Ağustos Pazartesi günü (Yarım Gün)

Kurban Bayramının 1. günü 21 Ağustos Salı günü

Kurban Bayramının 2. günü 22 Ağustos Çarşamba günü

Kurban Bayramının 3. günü 23 Ağustos Perşembe günü

Kurban Bayramının 4. günü 24 Ağustos Cuma günü