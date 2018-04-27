Ramazan bayramı ne zaman ve kaç gün sürecek?

Ramazan ayının ne zaman başlayacağı, son günlerde araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren ve On Bir Ayın Sultanı olarak ifade edilen Ramazan ayı, planlarını tarihe göre şekillendirecek olan vatandaşlarca araştırılıyor. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman ve hangi günler arasında idrak edilecek? İşte, detaylı bilgiler

DİYANET'İN TAKVİMİNE GÖRE RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ramazan ayı, bu yıl 16 Mayıs Çarşamba günü idrak edilmeye başlanacak. Ramazan ayının 26. gününde idrak edilen ve büyük önem arz eden Kadir Gecesi ise miladi takvime göre 10 Haziran Pazar günü ihya edilecek.

RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN SÜRECEK?

Ramazan Bayramı, Arefe günü hariç 3 gün sürecek. Şevval ayının ilk gününe denk gelen Ramazan Bayramı, 15-16-17 Haziran günlerinde idrak edilecek. Bu günler cuma, cumartesi ve pazara denk gelecek.

14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi

15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün

16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün

17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün

ORUÇ NE ANLAMA GELMEKTEDİR?

Oruç Arapça’da “savm” kelimesiyle ifade edilir. Savm sözlükte nefsi tutmak ve engellemek anlamındadır.

İslam dininde oruç, sabahın başlangıcı sayılan ikinci fecirden (tan yerinin ağarmasından) başlayarak güneşin batışına kadarki sürede başka bir deyişle imsaktan iftara kadar ibadet niyetiyle yemekten, içmekten ve cinsel ilişkiden nefsi uzak tutmaktır.

Oruçtan beklenen amacın gerçekleşmesi için dikkat edilmesi gereken şeyler vardır. Kamil anlamda oruç bütün organların iştirakiyle gerçekleşir. Şöyle ki: Oruç tutan kişi mideyi yemek içmekten koruduğu gibi, dili de yalandan, gıybetten, kötü ve boş sözden uzak tutmalı- dır. Göz harama bakmamalı, kusur aramamalıdır. Kulak gıybet, dedikodu ve boş sözler dinlememelidir. Gönül güzel şeyler düşünmelidir. Bilinmelidir ki, organları orucu iştirak etmeyi başaramayan kişi şeklen oruç tutmuşsa da, oruçtan beklenen gayeye bütünüyle ulaşamamış demektir

RAMAZAN AYI NEDİR?

Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:

“Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar”

Ramazan, öncelikle oruç gibi türlü hikmetlerle dolu bir kulluk görevinin yerine getirildiği,her türlü hayır, rahmet ve bereketi kendisinde barındıran bir aydır. Dolayısıyla Ramazanayının en önemli özelliği oruç ibadetinin bu aya tahsis edilmesidir. Bundan dolayı Ramazanayına “Şehr-i Siyam” denilmiştir.

Ramazan orucu, hicretin ikinci yılı içinde Şaban ayında farz kılınmıştır. Orucun farzolduğu Kitap, Sünnet ve İcma ile sabittir. Kur’an-ı Kerimde,

“Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilerefarz kılındığı gibi size de farz kılındı” buyurulmuştur (Bakara, 2/183).

Müminlere bir ikram olarak sunulan Ramazan ayı; ibadet, tövbe, dua, zikir, arınma,sosyal yardımlaşma ve dayanışma ayıdır.