Ramazan Bayramı ne zaman? Bayram tatili ne zaman?
On bir ayın sultanı Ramazan tüm maneviyatıyla idrak edilmeye devam ederken, Ramazan Bayramı'na kaç gün kaldığı ve Ramazan Bayramı'nın başlayacağı tarih merak konusu oldu. 2019 yılında idrak edilecek ilk dini bayram olan Ramazan Bayramı'nın tarihi, tatil planlarını şekillendirmek isteyen vatandaşlarca araştırılıyor. Peki? Ramazan Bayramı ne zaman? Bayram tatili ne zaman?
Ramazan ayının başlamasıyla birlikte bayram tarihi ve 2019 yılı tatil takvimi merak konusu oldu. Özellikle Ramazan Bayramı’nı şehir dışında geçirecek olan vatandaşlar, '2019 Ramazan Bayramı ne zaman?' sorusuna yanıt arıyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
Ramazan Bayramı tatili 4 Haziran Salı günü başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, kamu kurum ve kuruluşlarında tüm çalışanların Ramazan Bayramı dolayısıyla 3 Haziran Pazartesi yarım gün, 7 Haziran Cuma tam gün idari izinli sayılmalarının uygun görüldüğü bildirildi. Hafta sonu izinleri de birleştirildiğinde, Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olacağı kesinleşti.
Özel sektör çalışanları ise dilerlerse, şayet hafta sonu çalışma zorunlulukları yoksa- 3 Haziran Pazartesi günü (yarım gün) ve 7 Haziran Cuma günü köprü izin alarak tatillerini 9 güne çıkarılmasına imkan sağlayabilecek.
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