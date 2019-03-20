Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün?
Üç ayların gelmesiyle beraber milyonlarca insan Ramazan ayının ne zaman başlayacağını merak etmeye başladı. İlk oruç ve ilk iftarın yapılacağı gün için geri sayım başlarken tüm Müslümanların merak ettiği Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün? sorusunun cevabını sizler için hazırladık.
Müslümanların merak ettiği Ramazan’ın 1. günü ise 6 Mayıs 2019 pazar günü başlayacak. 1 ay sürecek olan Ramazan ayı 3 Haziran, Salı 2019 günü ise son gün olacak. Milyonlarca Müslüman 2019’un ilk iftarını 6 Mayıs'ta yaparak oruçlarını beraber açacak.
KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Ramazan ayının 27. gecesi idrak edilen Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gece olan Kadir Gecesi 31 Mayıs 2019 Cuma gününe denk geliyor.
RAMAZAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?
Ömer'in hilafeti zamanında Arap Yarımadası'nda; Persler, Romalılar ve başka medeniyetlerin kullandığı güneş ve ay takvimleri kullanılmaktaydı. Hicaz-Asir bölgesinde ise hem güneş hem de ay takvimi kullanılıyordu. Takvim oluşturma fikri ortaya çıkınca yapılan istişareler sırasında sahabeden Ali bin Ebu Talib, oluşacak takvimin peygamberin Medine'ye hicretini başlangıç tarihi olarak önermiştir. Bu görüş kabul edilmiştir fakat peygamberin hicretinin ay takviminin ilk ayı olan Muharrem'e değil de Rebiulevvel'e denk gelmesi sonucunda tarih geriye alınmıştır. Buna göre Hicrî takvimin başlangıcı miladî 23 Temmuz 622'ye denk gelir, yılın dokuzuncu ayı da böylece Ramazan olur. Ramazan ayından önceki hicrî ay Şaban, Ramazan'dan sonraki ay ise Şevval ayıdır.
Hicrî takvimin salt ay takvimi olması sebebiyle, bu takvimdeki ayların mevsimlerle ilişkisi yoktur; yani her ay güneş takvimine göre her yıl pozisyonu değişir, ve böylece aylar mevsimler arasında gezinir - belirli bir mevsimin ayı olmazlar. Bu sebeple Ramazan ayı ve oruç dönemi her yıl değişir.
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