'Ragga Oktay'ı isyan ettiren reklam

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Özge EĞRİKAR/İSTANBUL
25.05.2018 - 10:46, Son Güncelleme:

'Ragga Oktay'ı isyan ettiren reklam

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'Ragga Oktay'ı isyan ettiren reklam

Müzik dünyasında “Ragga Oktay” olarak bilinen Oktay Yurtalan, reklamlarında oynadığı kombi-klima markası Baymak’a sözleşmelerinin ihlal edildiği ve kendisinden izin alınmadan reklam filmleri yapıldığı iddiasıyla 40 bin liralık tazminat davası açtı.

Ragga Oktayı isyan ettiren reklamİstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne açılan dava dilekçesindeki iddialara göre Kombi-klima markası Baymak Ragga Oktay’la 3 yıl önce üç yıl reklamlarında oynaması için birer yıllık üç sözleşme yaptı. Son sözleşmenin süresi 30 Eylül 2017’de sona erdi. İddiaya göre yaklaşık 3 ay önce 3 sözleşmenin de süresi bitmesine rağmen davalı firma, Ragga Oktay’ın izni olmadan internetten reklam filmlerini yayınladı. Ragga Oktay’ın reklamları izni olmaksızın davalı firmanın Facebook, İnstagram, Youtube ve internet sitesinde Nisan 2018 tarihine kadar yayımlandı.

Ragga Oktay’ın avukatı davalı firmanın hukuka aykırı eylemlerinin sona erdirilmesi ve uğradığı maddi manevi zararların giderilmesi için davalıyla görüşmeler yapıldığını, ancak bir cevap alınamadığını iddia etti.

Ragga Oktay’ın izinsiz reklamlarının Nisan 2018 tarihinde davalı firmanın internet hesaplarından silindiğini belirten Ragga Oktay’ın avukatı, dava dilekçesinde “İzinsiz kullanımların tespiti ile fazlaya dair haklarımız saklı kalmak kaydıyla 30 bin lirası maddi ve 10 bin lirası manevi olmak üzere 40 bin lira tazminatın faiziyle davalıdan tahsilini istiyoruz” diye konuştu.

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