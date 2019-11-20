Kuruluş Osman’ın Burçin’i Aslıhan Karalar kimdir?
Kuruluş Osman’ın başrol oyuncularından biri de Aslıhan Karalar oldu. 2017 Best Model of The World birincisi olan Aslıhan Karalar tarihi dizide Burçin karakterine hayat verecek. Genç ve güzel oyuncunun performansı şimdiden merak konusu oldu. Peki, Kuruluş Osman’ın Burçin’i Aslıhan Karalar kimdir, kaç yaşında?
Kuruluş Osman dizisinin oyuncu kadrosundaki isimlerin hayatları merak konusu oldu, en çok merak edilen isimlerden biri de Aslıhan Karalar oldu. Miss Turkey yarışmasıyla ismini duyuran Aslıhan Karalar, tarihi dizide Burçin karakterini canlandıracak.
Annesi Çanakkale, babası ise Ankaralı olan Aslıhan Karalar, 27 Nisan 1999 tarihinde doğdu. Küçük yaşlarda piyona ve bale eğitimi aldı. Bilkent Uluslararası Laboratuvar Lisesi'nde okudu. Ortaokulda Fransızca öğrenmeye başlayan Aslıhan Karalar, Londra King's College'da işletme eğitimini tamamladı. 2017 Best Model of The World birincisi olan Aslıhan Karalar’ın adı bir dönem Hakan Sabancı ile aşk dedikodularına karıştı.
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