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Televizyon
19 Kasım 2019 - 17:38,

Kuruluş Osman’da kim kimdir? İşte Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları ve karakterleri

Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları ve karakterleri dizinin yayın tarihine kısa bir süre kala gündeme geldi. Uzun bir süredir dizi projelerinde yer almayan Burak Özçivit'in Osman Bey karakterini canlandırdığı Kuruluş Osman’ın oyuncu kadrosunda usta isimlerin yanı sıra genç yetenekler var. Peki, Kuruluş Osman’da kim kimdir? İşte, Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları ve karakterleri...

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Kuruluş Osman dizisinin sır gibi saklanan oyuncu kadrosu ve karakterleri geçtiğimiz günlerde belli oldu. Konusu ve karakterleri tarihten esinlenilen Kuruluş Osman’da Osmanlı Beyliği’nin kurucusu Osman Bey’i Burak Özçivit’in canlandıracağı aylar öncesinden duyurulmuş, fragmanlarda yakışıklı oyuncu sahneleri ön plana çıkmıştı. Kuruluş Osman’ın 20 Kasım’da başlayacak olması nedeniyle gözler bir kez daha oyuncu kadrosu ve karakterlere çevrildi. Peki, Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları ve karakterleri

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Burak Özçivit- Osman

Burak Özçivit (d. 24 Aralık 1984, İstanbul), Türk oyuncu ve eski manken.Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık bölümünde okudu. Aslen Gazianteplidir.

Kazım İşmen Lisesi'nden mezundur (2001). 2003 yılı Best Model of Turkey yarışmasında gelecek vadeden seçilmiştir. Yarışmadan sonra Uğurkan Erez Ajans ile çalışmaya başlamıştır. Şu anda ise mankenliği bırakmıştır.

2005'te Best Model of Turkey yarışmasına yeniden katılmış ve Best Model of Turkey seçilmiştir. Buna bağlı olarak da Best Model of The World'e katılmış ve dünyanın en iyi ikinci mankeni seçilmiştir. Faruk Saraç, Abbate, Tween ve NetWork gibi markaların defileleri ve yurt dışı fuar defilelerinde görev almıştır.

İlk oyunculuk deneyimini Eksi 18 dizisinde genç komiser Murat'ı canlandırarak yaşamıştır. Kasım 2007'de sinemalarda gösterime giren Musallat isimli sinema filminde rol almıştır. Kanal D'de yayınlanan ve yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı Zoraki Koca adlı dizide oynamıştır. 2008 yaz aylarında ise Baba Ocağı adlı dizide Güven adlı karakteri canlandırmıştır. Daha sonra Gossip Girl'den esinlenilen Küçük Sırlar adlı dizide Çetin'i canlandırmıştır. 2011:2013 yılları arasında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Malkoçoğlu karakterini canlandırmıştır. Malkoçoğlu filmi için hazırlıklara başlamıştır. 2013 yılında ise Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı romanından uyarlanan Çalıkuşu dizisinde Kamran rolünü canlandırmıştır. Çalıkuşu'nda başrolü paylaştığı Fahriye Evcen'le yeniden, bir sinema filmi Aşk Sana Benzer ile beyaz perdeye dönmüştü. 2015 yılında başlayan ve 2017'de final yapan Kara Sevda dizisinin ardından ekran macerasına ara veren Burak Özçivit, Kuruluş Osman'da Osman Gazi karakterini canlandıracak.

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Aslıhan Karalar- Burçin

Annesi Çanakkale, babası ise Ankaralı olan Aslıhan Karalar, 27 Nisan 1999 tarihinde doğdu. Küçük yaşlarda piyona ve bale eğitimi aldı. Bilkent Uluslararası Laboratuvar Lisesi'nde okudu. Ortaokulda Fransızca öğrenmeye başlayan Aslıhan Karalar, Londra King's College'da işletme eğitimini tamamladı. 2017 Best Model of The World birincisi oldu.

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Nurettin Sönmez - Bamsı

Nurettin Sönmez, 1978 yılında dünyaya geldi. Uzunca bir süre Çin'de yaşayan Nurettin Sönmez, orada yoğun antrenman sürecinden geçti ve Uzak Doğu sanatları hakkında epey bir bilgi sahibi oldu. Nurettin Sönmez, Mavi Kelebekler, Akşam Güneşi, Kıvılcım Sevgili, Doktor, Osmanlı Kıyam ve Osmanlı'da Derin Devlet gibi yapımlarda sergilediği performanslarla adından söz ettiren Nurettin Sönmez, Diriliş Ertuğrul'dan sonra Kuruluş Osman'da Bamsı karakterini canlandıracak.

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Saruhan Hünel - Alişar

Muharrem Saruhan Hünel olan oyuncu, 7 Ocak 1970 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Bağdat'tan Türkiye'ye göç eden Saruhan Hünel'in baba tarafı Arnavut, anne tarafı ise Arap kökenlidir.

Kariyerine ilk olarak mankenlikle başlayan Saruhan Hünel'in kardeşi Aslı Hünel şarkıcı, babası ise Türkiye dans şampiyonudur.

Beyaz perdeye adımını 1993 yapımı 'Yasak Sokaklar' ile atan Saruhan Hünel, 'Ufukta Bir Ağaç' ve 'Somuncu Baba: Aşkın Sırrı' filmlerinde de rol aldı.

1992'de 'Gündüzün Karanlığı'nda rol alarak dizilerde boy göstermeye başlayan Saruhan Hünel 'Tatlı Betüş', 'Aynalı Tahir', 'Kaybolan Yıllar', 'Serçe' ve 'Karagül' gibi pek çok dizinin kadrosunda yer aldı.

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Ragıp Savaş- Dündar

Ragıp Savaş, 1966 yılında İzmit’te doğdu. 1986 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’ne girdi.

1990 yılında yüksek dereceyle mezun oldu ve aynı yıl kurulan Türkiye’nin 3. Ödenekli Tiyatrosu olan Bakırköy Belediye Tiyatroları’nda profesyonel sanat yaşamına başlayarak genç yaşta bu tiyatronun kurucularından biri olma şansına sahip oldu.

Sanatçının ilk oyunu 1990 yılında Aziz Nesin’in yazdığı Ahmet Gülhan’ın yönettiği “Demokrasi Gemisi”dir. Aynı sezon Nazım Hikmet’in yazıp Kenan Işık’ın yönettiği “İvan İvanoviç Var mıydı yok muydu?” adlı oyunda başrol alarak Petrof’u oynamış ve oyun Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali’nde 5 ödüle layık görülmüştür. Ragıp Savaş, Bakırköy Belediye Tiyatroları’nda ve Özel Tiyatrolar’da birçok tiyatro oyunu ve müzikalde rol aldı, aynı zamanda 1998-2002 yılları arasında Bakırköy Belediye Tiyatroları’nda Genel Sanat Yönetmeni (Müşfik Kenter) Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu üyeliği yaptı, 2004 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun Genel Sanat Yönetmenliği’ne atanarak 2007 yılına kadar bu kurumda çalıştı ve Kocaeli Şehir Tiyatroları ve Türk Tiyatrosu adına çok büyük ve radikal çalışmalara imza attı. Sanatçı aynı yıl Kocaeli Şehir Tiyatroları’ndaki görevini bırakarak, İzmit Sanat Merkezi'nde genel sanat yönetmeni olarak göreve başlamıştır.

Sinema kariyerine 2004 yılında “Neredesin Firuze” adlı filmle adım atan sanatçı Bakırköy Belediye Tiyatroları’nda tiyatro yaşantısına devam etmekte, sinema filmleri ve dizilerde de rol almaktadır.

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Eren Hacısalihoğlu - Batur

5 Haziran 1986 doğumlu yakışıklı oyuncu Eren Hacısalihoğlu aslen Trabzon Akçaabat'lıdır. İstanbul Haliç Üniversitesi'nden mezun oldu. Kadim Dostum adlı dizide Ferzan Kadim, Benim için üzülme adlı dizisinde Harun Kalbim Egede Kaldı dizisinde Yaman, Aşk Yalanı Sever dizisinde ise Ferit Koçoğlu karakterini canlandırdı.

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Abdül Süsler - Kalanoz

Abdül Süsler, 1981 yılında İstanbul doğdu. Tiyatroya ilk olarak Beykoz Vakfı Tiyatrosu’nda başladı. Kocaeli Üniversitesi Kimya Bölümü’nde okurken üniversitenin Tiyatro Topluluğunda çalışmalarına devam etti. Eğitimine Haliç Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü ve aynı üniversitenin Tiyatro Yüksek Lisansı’nı tamamlayarak devam etti. Eğitiminin ardından Usta oyuncu Doç. Müşfik Kenter’in asistanı olarak akademik hayatına başladı. 2014 Ekim ayına kadar Haliç Üniversitesi’nde Öğretim görevlisi, Konservatuvar Müdür Yardımcısı ve Tiyatro Bölümü Başkan Yardımcılığı gibi görevlerde bulundu. Eğitim ve Akademik hayatı devam ederken Süsler, Türkiye’nin özel ve ödenekli tiyatrolarında görev aldı. Tiyatro çalışmalarının yanısıra Süsler’in sesine birçok televizyon programından, belgeselden ve reklamdan aşinayız. 2016 yılında İDSO ile birlikte Süleyman Alnıtemiz’in bestelediği Anzak Kanlısırt eserinde karşımıza anlatıcı olarak çıkmıştır. Birçok dizi, sinema, reklam projelerinde görev alan Süsler bu yıl bir amerikan dizisi Insomnia ile karşımıza çıkacak, çekimleri 2015 yılında Moskova’da tamamlanan projede Zayed isimli bir arap şeyhini canlandırmaktadır. 2018 yılında Hürkuş filminde karşımıza İngiliz Binbaşı Sir Thomas olarak çıkacaktır. Süsler lisanslı bir binici ve aynı zamanda siyah kuşak aikido eğitmenidir. Halen İstanbul Kemerburgaz-Altınbaş Üniversitesi Tiyatro Topluluğu’nu çalıştırmakta ve TİYSAV’da Giovanni Papini’nin başyapıtı GOG romanından uyarlanan GOG adlı tiyatro eserinde GOG rolünü üstlenmektedir.

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Özge Törer- Bala Hatun

20'li yaşlarında olan Özge Törer, hala üniversitede öğrenci. 2017- 2018 eğitim öğretim yılında Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi sahne sanatları bölümünü kazanmıştır. Özge Törer şu anda üniversite 3. sınıf öğrencisidir.

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İsmail Hakkı Ürün - Samsa

1976 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1986-1989 yılları arasında Konya Anadolu Sahnesi'nde tiyatro çalışmaları yaptı. Kuruluşunda katkısı olan Türkiye'nin ilk yerel televizyon kanalı Kon TV'de, 1991-1995 yılları arasında program yapımcılığı görevini üstlendi.

1991-1998 yılları arasında Malezya IIUM'da uluslararası ilişkiler eğitimi aldı. 1998-1999 yılları arasında Almanya'da Ludwigsburg Film Akademisi'nde belgesel sinema eğitimi gördü.

Malezya'da TV3 kanalında birçok projede görev aldı. Türkiye'de, İki Aile, Recep İvedik, Sakarya Fırat, Hür Adam, Sümela'nın Şifresi: Temel, Uzun Hikaye, Moskova'nın Şifresi: Temel gibi yapımlarda rol aldı. 2005 yapımı Fırat Kenarında Yüzen Kayıklar isimli filmin yapımcılığını üstlendi.

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Buse Arslan Akdeniz - Aygül

Buse Arslan Akdeniz, 29 Aralık 1992’de İstanbul’da doğmuştur. 2016 yılından beri iş adamı Kazım Akdeniz ile evlidir. Buse Arslan, Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümünden mezun oldu. Sonrasında, Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama Oyunculuk Bölümünde Yüksek Lisans yaptı. Oyunculuk kariyerine ilk kez 2011 yılında “Akasya Durağı” dizisiyle başladı.

12

Ayşegül Günay Demir- Zöhre

Ayşegül Günay, 9 Kasım 1969 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldi. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan. Ayşegül Günay, bugüne kadar birçok sinema filminde ve televizyon dizilerinde rol aldı.

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Alma Terziç - İsodora

Boşnak oyuncu Alma Terzic, 11 Temmuz 1987 tarihinde Yugoslavya'da dünyaya geldi. 2012 yılında müziklerini Zülfü Livaneli'nin yaptığı "Veda" dizisinde Eirene karakterini canlandırdı, bu dizide Mehmet Aslantuğ ve Fahriye Evcen ile birlikte rol aldı.

2013 yılında "Öyle Sevdim ki Seni" sinema filminde oynadı.

2014 yılında "Şeref Meselesi" adlı dizide Kerem Bursin, Şükrü Özyıldız ve Yasemin Allen ile beraber oynadı. Alma Terziç , tarihi dizi Kuruluş Osman'da İsodora karakterine hayat verecek.

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Seda Yıldız - Şeyh Edebali

Mayıs 1962'de Zonguldak'ta dünyaya gelen oyuncu Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun oldu. Sayısız dizi, tiyatro ve sinema filminde rol almıştır fakat Kurtlar Vadisi Pusu dizisiyle adını geniş kitlelere duyurdu.

Kariyer hayatı boyunca rol aldığı başlıca projeler: Gönül Dostları, Hacer Ana Ve Oğulları, Bizim Aile, Cesur Yürek, Çiçek Taksi, Böyle Mi Olacaktı, Tatlı Hayat, Mühürlü Güller, Asla Unutma, Kaybolan Yıllar, Yağmurdan Sonra, Kurtlar Vadisi Pusu, Kollama ve son olarak 2013 yılında Ben Onu Çok Sevdim dizisiyle izleyici karşısına çıktı.

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Reşit karakterini canlandıran Seda Yıldız, Şeyh Edebali karakterini canlandıracak.

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Uğur Aslan - Nizameddiin

Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu Uğur Aslan, 9 Şubat 1972 tarihinde Hatay'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana-Sanat Dalı mezunu olan oyuncu pek çok dizi projesinde yer aldı.

16

Açelya Özcan - Ayşe Hatun

1986 tarihinde İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu. 2009 yılında Akademi 35 Buçuk’ta tiyatro ve uygulamalı kamera önü oyunculuğu eğitimi aldı.

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Yiğit Uçan - Boran

Yiğit Uçan 1976 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Aslen Bosna Hersek’lidir. Bugüne kadar Filinta Bin Yılın Şafağında, Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi projelerde rol aldı.

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DHA /