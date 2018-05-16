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    İstanbul'da iftar saat kaçta? İşte İstanbul iftar vakti (Ramazan 2018)

    Hürriyet Haber
    16.05.2018 - 08:03 | Son Güncelleme:

    Ramazan ayı dün akşam kılınan ilk teravih namazı ile başladı. Bugün İstanbul'da oruç tutan vatandaşlar İstanbul'da iftar saat kaçta sorusunun cevabını merak ediyorlar. Hazırladığımız imsakiye sayfasından İstanbul'da iftara ne kadar kaldığını görebilir, Ramazan sayfamızdan oruç hakkında merak ettiğiniz tüm bilgilere erişebilirsiniz. Peki İstanbul'da bu akşam iftar saat kaçta açılacak?

    İstanbul’un çeşitli bölgelerindeki camilere mahyalar asıldı. Ramazan ayının habercisi mahyalar, ilk teravih namazı öncesi yakıldı. İstanbul'da oruç tutanlar iftara ne kadar kaldığını merak ediyorlar. İşte il il iftar vakitleri ve İstanbul'da oruç açılacak saat

    İSTANBUL'DA İFTAR SAATİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN
     

    İstanbul sahura davul sesleriyle uyandı

    İstanbul, Ramazan Ayının ilk sahuruna davul sesleri ile uyandı. Davul sesini duyan bir vatandaş balkona çıkarak halay çekmesi renkli görüntüler oluşturdu.

    İstanbul Kadıköy ve Fatih’te vatandaşlar Ramazan Ayının ilk sahuruna davul sesleri ile uyandı. Sokak sokak gezerek insanlara sahur vaktini haber veren davulcuları, uyanan insanlar evlerinin pencerelerinden izlediler.

    “Davulculuk eski bir kültür”
    Yıllardı Kadıköy’de davul çaldığını kaydeden Ramazan davulcusu Yaşar Uslu “25 senedir burada davulculuk yapıyorum. Ramazanda buraya davula geliyoruz. Halka hizmet bu yaptığımız. Eskisi gibi bu davulculuk kültürü kalmadı. Şimdi herkes telefonumuz var onunla uyanıyoruz diyor ama yine de isteyen çok eski bir kültür bu” dedi. Babadan kalan bir meslek olduğunu ifade eden İbrahim Tilki isimli davulcu,’’ 25 yıldır davul çalıyorum. Baba’dan kalan bir meslek. Babamın yardımcısıyım” dedi.
    Öte yandan davul sesini duyan bir vatandaşın balkona çıkarak halay çekmesi renkli görüntüler oluşturdu.

    Etiketler: imsakiye , gündem
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