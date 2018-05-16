İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin iftar saatleri - 2018 Ramazan imsakiyesi ve iftar vakitleri

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2018 Ramazan imsakiyesiyle birlikte İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin iftar saatleri belli oldu. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin iftar vakitleri.

Ramazan ayının ilk gününde oruç ibadetini gerçekleştirmeye başlayan milyonlarca vatandaş, yaşadıkları kentin iftar ve sahur vakitleri araştırmaya devam ediyorlar. Sayfamızda yer alan 2018 Ramazan imsakiye takvimiyle birlikte, yaşadığınız şehrin imsakiye bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.

İL İL İFTAR SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Ramazan imsakiyesi sayfasını açtığınızda bulunan küçük ok simgesine tıklayarak bulunduğunuz veya görmek istediğiniz ili seçmeniz yeterli olacaktır.

Ramazan süresince aktif olacak bu sistemin yanı sıra ramazan için hazırladığımız özel sayfamızdan tüm merak edilen soruların cevaplarını öğrenebilir, ayrıca 'ramazanda sağlık' ve 'bugün ne pişirsem' bölümlerinden de faydalanabilirsiniz.

İZMİR İFTAR SAATİ

ANKARA İFTAR SAATİ





İFTARDA BOL SIVI TÜKETİLMELİ

Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, "İftarda çok yağlı ve ağır yemekler yemek, beyindeki kan dolaşımında ve kalp ritminde ciddi bozukluklara yol açıyor. Bu yüzden özellikle beyin sağlığı için iftarda ve sahurda bol sıvı tüketilmelidir." ifadelerini kullandı.

Sağlık sorunlarıyla karşılaşmamak için yapılması gerekenlere dikkati çeken Öztürk, şöye konuştu:

"İftarda çok yağlı ve ağır yemekler yemek beyindeki kan dolaşımında ve kalp ritminde ciddi bozukluklara yol açıyor. Bu yüzden özellikle beyin sağlığı için iftarda ve sahurda bol sıvı tüketilmelidir. Aksi takdirde hasta yemek sonrasında damar tıkanıklığı için bize gelebiliyor. Bu yüzden uzun açlık dönemini takiben olabildiğince hafif gıdalarla açlığı geçiştirmek sonrasında da yine vücudu yormayacak şekilde az az ve sık sık ama bol sıvı, bol meyve ve sebze içeren bir beslenme şekliyle bu dönemi sağlıklı bir şekilde atlatmalarını öneriyoruz. Tok tutacak besinler tüketilmeli ancak çok yağlı ve şekerli besinler alınmamalıdır"