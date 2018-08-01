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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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01.08.2018 - 05:50, Son Güncelleme:

Hadise'nin annesinden 'veda mektubu' şikayeti

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Hadise'nin annesinden 'veda mektubu' şikayeti

Ünlü şarkıcı Hadise’nin annesi Gülnihal Açıkgöz, canına kıymaya teşübbüs etmeden önce yazdığı veda mektubunun ortaya çıkmasının ardından özel hayatının ihlal edildiğini ileri sürerek savcılığa başvurdu.

Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz, geçtiğimiz günlerde canına kıymaya teşebbüs etmiş ve kızlarına yazdığı veda mektubu ortaya çıkmıştı. Veda mektubunda anne Gülnihal Açıkgöz, kızlarını para derdine düşüp kendisiyle ilgilenmemekle suçlarken, Hadise annesinin zehirlendiğini iddia etmişti. Gülnihal Açıkgöz, yazdığı intihar mektubun ortaya çıkmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu. Anne Açıkgöz, dilekçesinde intihar mektubunun usulsüz şekilde ele geçirilerek kişilik haklarının ihlal edildiğini beyan ederek şunları ifade etti: "Dört çocuk annesi bir kadın olarak tarafımca kaleme alınmış o mektup, sosyal medya ve basında yer almıştır. Bu durum özel hayatımı ihlal etmiş ve beni kamuoyunda küçük duruma düşürmüştür. Buna neden olan şahısların tespit edilip cezalandırılmasını istiyorum." Gülnihal Açıkgöz'ün şikayeti sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hadise’nin annesi şikayetçi oldu

Ünlü şarkıcı Hadise’nin annesi Gülnihal Açıkgöz, canına kıymaya teşübbüs etmeden önce yazdığı veda mektubunun ortaya çıkmasının ardından özel hayatının ihlal edildiğini ileri sürerek savcılığa başvurdu (SABAH)

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