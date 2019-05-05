Gaziantep'te ilk sahur saat kaçta? İşte il il sahur ve iftar imsakiye bilgileri
2019 Ramazan ayının ilk sahur vaktine kısa bir süre kala sahur ve iftar imsakiye bilgileri gündeme geldi. Gaziantep’te ikamet eden vatandaşlar da yurt geneli gibi ikamet ettikleri bölgede ilk sahurun ve iftarın ne zaman yapılacağını öğrenmek istiyor. Peki, Gaziantep'te ilk sahur saat kaçta yapılacak? İşte, il il sahur ve iftar imsakiye bilgileri
Türkiye, bugün 2019 ramazan ayının ilk sahur sofrasına oturacak. 11 ayın sultanı ramazan, 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece başlayacak ve 29 gün sürecek. Türkiye'nin 7 bölgesinin diğer 80 ili gibi Gaziantep’te ikamet eden vatandaşlar da sahura kalkacakları saati öğrenmek istiyor. Peki, Gaziantep'te ilk sahur saat kaçta? İşte il il sahur ve iftar imsakiye bilgileri
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|05 Mayıs 2019 Pazar
|03:54
|05:25
|12:32
|16:19
|19:29
|20:55
|06 Mayıs 2019 Pazartesi
|03:52
|05:24
|12:32
|16:19
|19:30
|20:56
|07 Mayıs 2019 Salı
|03:51
|05:23
|12:32
|16:19
|19:31
|20:57
|08 Mayıs 2019 Çarşamba
|03:49
|05:22
|12:32
|16:19
|19:32
|20:58
|09 Mayıs 2019 Perşembe
|03:48
|05:21
|12:32
|16:20
|19:33
|21:00
|10 Mayıs 2019 Cuma
|03:47
|05:20
|12:32
|16:20
|19:34
|21:01
|11 Mayıs 2019 Cumartesi
|03:45
|05:19
|12:32
|16:20
|19:34
|21:02
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