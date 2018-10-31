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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Magazin
DHA
31.10.2018 - 10:34, Son Güncelleme:

Sunucu Murat Başoğlu serbest bırakıldı

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Bodrum’da sunucu Murat Başoğlu, eski eşi Hande Bermek’i ölümle tehdit ettiği ve eski eşinin yanındaki arkadaşı Emre Dönmez’i darp ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde sorgusu tamamlanan Başoğlu adliyeye sevk edildi. Jandarma ekiplerinin kontrolünde götürülen Murat Başoğlu'nun burnundaki bant dikkat çekti. Başoğlu, jandarma karakolundaki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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  • Murat Başoğlu böyle gözaltına alındı
  • Murat Başoğlu böyle gözaltına alındı
  • Murat Başoğlu böyle gözaltına alındı
  • Murat Başoğlu böyle gözaltına alındı
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MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde, öz yeğeniyle uygunsuz ilişki yaşadığı iddiasıyla, ’hayasızca davranışta bulunmak’ suçlamasıyla yargılandığı davadan beraat eden ünlü sunucu Murat Başoğlu, boşandığı eşi Sadiye Hande Bermek’i ölümle tehdit ettiği ve yanındaki arkadaşını darp ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Bodrum’un Gündoğan Mahallesi Küme Evleri Mevkii’nde Sadiye Hande Bermek (48) ile iddiaya göre boşandığı eşi Murat Başoğlu (50) arasında ailevi nedenlerden sözlü tartışma yaşandı. Çıkan tartışmada Bermek’in yanında bulunan arkadaşı Emre Sönmez (47) ile Murat Başoğlu arasında arbede yaşandı. Sönmez ve Başoğlu, daha sonra Bodrum Devlet Hastanesi’ne giderek rapor alıp taburcu oldu. Olaydan sonra Başoğlu, jandarma tarafından Sadiye Hande Bermek’i ölümle tehdit ettiği, ayrıca Emre Sönmez’i ise darp ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Başoğlu ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Başoğlu hakkında 6284 sayılı ’Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’ kapsamında, 3 ay süreyle önleyici tedbir uygulanmasına karar verildiği belirtildi.
TUTUKSUZ YARGILANACAK!

Muğla’nın Bodrum ilçesinde gözaltına alınan ünlü sunucu Murat Başoğlu, jandarma karakolundaki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

GEÇEN YIL BOŞANDILAR

Sunucu Murat Başoğlu ile eşi Hande Bermek Başoğlu, geçen yıl eylül ayında Kuşadası Adliyesi’nde, mal paylaşım protokolü imzalayıp, anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı. Murat Başoğlu ve yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı hakkında ’hayasızca davranışta bulunmak’ suçlamasıyla 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada her iki sanık için de geçen mart ayında beraat kararı çıkmıştı.

Murat Başoğlu kimdir kaç yaşında
Murat Başoğlu kimdir kaç yaşında?
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