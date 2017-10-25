Gülben Ergen - Erhan Çelik kavgasında yeni gelişme

Gözaltına alınan M.Emre K.’nın Erhan Çelik'in asistanının ağabeyi, Harun G.nin ise şoförü olduğu ortaya çıktı. Savcılık konuyla ilgili başlattığı soruşturmayı derinleştirdi, Çelik'in avukatı ise iddiaları reddetti.
Magazin dünyası son 1 aydır Gülben Ergen ve bir sene önce ayrıldığı eşi Erhan Çelik ile arasında yaşananları konuşuyor. Gülben Ergen evinin korumalı otoparkında aracının bıçakla çizilmesi üzerine Erhan Çelik hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.
Ergen ile eski eşi Çelik mahkemeden birbirlerine yönelik uzaklaştırma kararı aldırmışlardı. İstanbul 15. Aile Mahkemesi dün verdiği kararda, Ergen'in uzaklaştırma kararına yaptığı itirazı reddetmişti.
'SONUN DENİZ SEKİ GİBİ OLACAK'
Gülben Ergen, yaşanan süreçte özel telefonuna iki ayrı telefondan ölüm tehditleri, hakaretler içeren mesajlar geldiği ve mesajlarda "Sonun Deniz Seki gibi olacak. Onun girdiği yere gireceksin" gibi ifadeler olduğu iddiasıyla savcılığa başvurdu.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı bu mesajlar üzerine harekete geçti. Ataşehir Asayiş Büro ekipleri, mesajları atan kişilere yönelik bir operasyon başlattı. Mesajları atan M.Emre K. ve Harun G. kısa sürede gözaltına alındılar. Yapılan incelemede M.Emre K ’nın Erhan Çelik'in asistanı olan Seda K.’nın ağabeyi olduğu , Harun G.’nin ise Erhan Çelik'in şoförlüğünü yapan kişi olduğu ortaya çıktı.
Şüphelilerden M. Emre K., ifadesinde mesajları kendisinin atmadığını telefonu ablası Seda'ya verdiğini söyledi. Bunun üzerine asistan Seda K.nin ifadesine başvuruldu. M.Emre K. mesajları kendisinin attığını kabul etti.
ÇELİK'İN AVUKATI İDDİALARI REDDETTİ
Erhan Çelik'in avukatı Emin Canacankatan ise iddiaları reddederek şu açıklamayı yaptı:
"Savcılık makamı tarafından haklarında isnatta bulunulan kişilerin ifadelerinin alınıp serbest bırakılmaları ve
'dosyanın ikmalen gönderilmesi' talimatı varken bu kişileri geçmişi karanlık gibi gösterip rutin olarak alınan bir ifadeyi manşetlere taşıyarak 'ölüm tehdidi' 'gözaltına alındılar' şekline getirmekte, müvekkilim ile hiçbir ilgi ve alakası olmayan iddia ve olaylara kendisinin çekilme çabasının beyhude bir sonucudur. Kamuoyunu bu tip asılsız olaylarla farklı gündemlere çekmeye çalışmak sadece gerçekleri örtmeye yönelik beyhude çabalardır. Unutulmamalıdır ki gerçeklerin zamanla ortaya çıkmak gibi güzel bir huyu ve iyi bir alışkanlığı vardır ki, o zaman bugünlerdir ve sözün doğruluğu kamuoyunun artık genel kabulüdür."
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