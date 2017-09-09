Google, HTC'yi satın alacak mı?

Tayvan basınında yer alan haberlere göre, finansal açıdan zor zamanlar geçiren akıllı telefon üreticisi HTC, Google'a satılabilir. Haberlerde Google'ın HTC için ne kadar ödeyeceği belirtilmezken, iki şirketin anlaşmanın son aşamasında olduğu ifade ediliyor.

UBS, Commercial Times'a dayandırdığı raporunda HTC'nin yalnızca araştırma ve geliştirme departmanını elden çıkaracağını, onun yerine sanal gerçeklik teknolojilerine ağırlık vereceği yer aldı.

Google, kendi akıllı telefonunu üretmek için 2011'de Motorola'nın akıllı telefon birimini 12,5 milyar dolara satın almıştı. Ancak beklenen performans gösterilmeyince Motorola 2014'te, 2,9 milyar dolara Lenovo'ya satılmıştı.