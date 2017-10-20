Genç oyuncudan tersine kariyer

Müjdat Gezen Tiyatro Okulu’nda tiyatro eğitimini tamamladıktan sonra tiyatro sahnesinde boy göstermeye başlayan genç oyuncu, ardından reklam filmlerinde rol aldı.

Aykut Aykın, O Hayat Benim, Kaderimin Yazıldığı Gün ve Tatlı Küçük Yalanlar adlı dizilerde rol aldı.

Son olarak Best Model of Turkey 2017’ye katılan genç oyuncu, Kıbrıs’ta düzenlenen yarışmada ilk 5’e girerek “Best Gentleman” ünvanının sahibi oldu.

HER ŞEY KARİYERİM İÇİN…

Aykut Aykın, herkesin oyuncu olmak istediği bir dönemde mankenlik yarışmasına katılma nedenini şöyle açıkladı: “Benim hayalini kurduğum ve eğitimini aldığım iş oyunculuktur. Bu konuda bir değişiklik veya içimde bir şüphe yok. Ancak oyunculuk; aldığınız eğitimle kendini tamamlayan bir iş değil, sürekli araştırma, kendini geliştirme halidir. Ben de “Kendimi nasıl geliştiririm?” sorusundan yola çıkarak, farklı çalışmalarımın yanı sıra, Best Model of Turkey’e katılmaya karar verdim. Burada yarışmak, verdiği heyecan kadar öğreticiydi. Farklı bir deneyim oldu benim için. Bu farklı tecrübeyi oyunculuk kariyerimde en iyi şekilde değerlendireceğim.”