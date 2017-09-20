Geçmiş ile geleceği buluşturan defile

Battalgazi Belediyesi tarafından düzenlenen 9. Uluslararası Kervansaray Buluşmaları kapsamında Moda Tasarımcısı Ahmet Giray Yılmaz tarafından hazırlanan ‘Tarihin Işığında Moda 2. Arslantepe Defilesi’ gerçekleştirildi. Arslantepe Höyüğü’nden çıkarılan mühürlerden esinlenilerek hazırlanan koleksiyon defile ile tanıtıldı

Malatyalı Moda Tasarımcısı Ahmet Giray Yılmaz ve Yardımcı Moda Tasarımcısı Kübra Yılmaz tarafından hazırlanan ‘Tarihin Işığında Moda 2. Arslantepe Defilesi’ Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı’nda yapıldı. Defileyi izleyenler arasında Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Malatya Valisi Ali Kaban, Malatya Büyükşehir Belediye başkanı Ahmet Çakır, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay’da vardı..

Defile 21 kombinden oluşurken, Arslantepe Höyüğü’nden çıkarılan mühürler, özel kumaşlara baskı ve işlenerek uygulandı. Özel bir çalışma olarak sunulan koleksiyon, izleyenlerden büyük beğeni topladı. Defilede Arif Emre Akkuş, Önder Koşar, Doruk Öztürk, Lale Acarı, Gözde Battal, Meltem Keklik, Emre Dinler, sunarken, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Buradaki koleksiyonda Arslantepe figürleri işlenmiştir. Böyle bir koleksiyonu hazırlayan Ahmet Giray Yılmaz’a çok teşekkür ediyorum” dedi.

Bu defile aynı zamanda TRT’nin hazırladığı “Geçmişin İzinde” adlı belgeselde yer alacak…TRT de hazırladığı bir belgeselle uluslararası platformda Arslantepe’nin bilinirliğini arttırarak UNESCO’nun dünya kültür mirası asıl listesinde yer almasına yönelik çalışmalara katkı sağlıyor. “GEÇMİŞİN İZİNDE” adlı belgeselde modacı Ahmet Giray Yılmaz’ın Arslantepe motiflerinden esinlenerek bir defileye hazırlık süreci izlenerek, ilk devlet sisteminin kurulduğu, bürokrasinin doğduğu yer olan Arslantepe'nin tarihi ve kültürel önemi vurgulanıyor.

Arap Ülkeleri Yayıncılar Birliği (ASBU) ile birlikte Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerin devlet televizyonlarının ortak yapımlarla bir araya geldiği bir konsorsiyum olan COPEAM için hazırlanan belgesel yapım aşamaları tamamlandıktan sonra Şubat 2018 de TRT dahil 13 yabancı ülkenin devlet televizyonunda yayınlanacak. Bu sene seçtiği tema ile “kültürel miras ve yaratıcılık çerçevesinde geçmişle gelecek arasında bağ kuran gençlerin hikayeleri’ni buluşturan COPEAM, 13 ülkenin belgeselleri arasında yapacağı bir değerlendirmeyle de serinin en iyi belgeselini seçecek.