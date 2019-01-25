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'Zor günler geçirdik'

Minik kızları Mihran Ela’nın yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle zor günler geçiren Caner Erkin ve Şükran Ovalı’nın yüzü yeniden gülmeye başladı. Ovalı “Çok şükür bebeğimiz sağlığına kavuştu” dedi.

Behlül AYDIN
25.01.2019 - 08:30 | Son Güncelleme:
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GEÇTİ GİTTİ ARTIKNext

GEÇTİ GİTTİ ARTIK

Caner Erkin ile Şükran Ovalı, önceki gün Akmerkez’deydi. Ovalı, doğduktan sonra kalp ritmindeki bozukluk nedeniyle bir süre yoğun bakım-da tutulan kızları Mihran Ela ile ilgili soruya “Zor günler geçirdik ama çok şükür bebeğimiz sağlığına kavuştu. Bu konuyu konuşmak beni yoruyor. Geçti gitti” diye yanıt verdi.

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