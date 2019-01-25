Caner Erkin ile Şükran Ovalı, önceki gün Akmerkez’deydi. Ovalı, doğduktan sonra kalp ritmindeki bozukluk nedeniyle bir süre yoğun bakım-da tutulan kızları Mihran Ela ile ilgili soruya “Zor günler geçirdik ama çok şükür bebeğimiz sağlığına kavuştu. Bu konuyu konuşmak beni yoruyor. Geçti gitti” diye yanıt verdi.
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