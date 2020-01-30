Zeynep Korel'den bir dava daha

ZEYNEP Korel, annesi Hülya Darcan ile kardeşi Bergüzar Korel’e dava açtı. Daha önce mirasçılık (veraset) belgesi almak için mahkemeye başvuran Zeynep Korel, mirasçıların tespitini istemiş, talebi kabul edilmişti.
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Mahkeme, oyuncu Tanju Korel’in mirasını 8’e bölmüş, kanun gereği mirasın 2 payını anne Hülya Darcan’a, geriye kalan 3’er payını da kardeşlere bölüştürmüştü.
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Zeynep Korel, veraset ilamı davasının ardından bu kez payına düşeni almak için izale-i şüyu (ortaklığın giderilmesi) davası açtı.
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Korel, hakkını almak istediği halde annesi ve kardeşinin üç ildeki taşınmazların satışına yanaşmadıklarını iddia etti.
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Hülya Darcan ise kızının açtığı davaya avukatı İsmail Filiz aracılığıyla cevap verdi. Filiz, “Hülya Darcan bu konuda bir zorluk çıkarmamıştır. Malların paylaşılmasını biz de istiyoruz” dedi.