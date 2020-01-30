MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriZeynep Korel'den bir dava daha
GeriMagazin Zeynep Korel'den bir dava daha
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 30 Ocak 2020 - 07:00, /

Zeynep Korel'den bir dava daha

Zeynep Korel ile ailesi arasında sular durulmuyor...

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
1

ZEYNEP Korel, annesi Hülya Darcan ile kardeşi Bergüzar Korel’e dava açtı. Daha önce mirasçılık (veraset) belgesi almak için mahkemeye başvuran Zeynep Korel, mirasçıların tespitini istemiş, talebi kabul edilmişti.

2

Mahkeme, oyuncu Tanju Korel’in mirasını 8’e bölmüş, kanun gereği mirasın 2 payını anne Hülya Darcan’a, geriye kalan 3’er payını da kardeşlere bölüştürmüştü.

3

Zeynep Korel, veraset ilamı davasının ardından bu kez payına düşeni almak için izale-i şüyu (ortaklığın giderilmesi) davası açtı.

4

Korel, hakkını almak istediği halde annesi ve kardeşinin üç ildeki taşınmazların satışına yanaşmadıklarını iddia etti.

5

Hülya Darcan ise kızının açtığı davaya avukatı İsmail Filiz aracılığıyla cevap verdi. Filiz, “Hülya Darcan bu konuda bir zorluk çıkarmamıştır. Malların paylaşılmasını biz de istiyoruz” dedi.

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi