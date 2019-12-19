Yunus Günçe Survivor'da neler yaşadı? 'Elenmek için ağlayarak dua ettim'

'Survivor'ın en yaşlı şampiyonu olmak istiyorum'



Bir daha Survivor teklifi gelse kabul etmezsin o zaman, doğru mu?



Hayır değil hatta şu an kabul eder, atlar giderim. Çok istiyorum. Benim Survivor'a bir daha gitmem lazım. Artık yarışma hakkında bilinçliyim, daha hazırım. O sene Survivor yaptı bana yapacağını. Benim de Survivor'a yapacaklarım var. Hem de ben Survivor'ın en yaşlı şampiyonu olmak istiyorum.