'Yol yakınken bu işi bırak Hande Erçel'

Oyuncu Hande Erçel'e 'Halka' dizisi için teklif götürüldü. İddialara göre, 24 yaşındaki Hande Erçel kendisinden deneme çekimi isteyen yönetmene "Bu saatten sonra deneme çekimi de nedir?” diyerek tepki gösterdi. Cengiz Semercioğlu, Hande Erçel'in tavrını bugünkü köşesine taşıdı...
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