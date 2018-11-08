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'Yol yakınken bu işi bırak Hande Erçel'

Cengiz Semercioğlu, Hande Erçel'in tavrını bugünkü köşesine taşıdı...

Cengiz SEMERCİOĞLU
08.11.2018 - 08:05 | Son Güncelleme:
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Yol yakınken bu işi bırak Hande ErçelNext

Oyuncu Hande Erçel'e 'Halka' dizisi için teklif götürüldü. İddialara göre, 24 yaşındaki Hande Erçel kendisinden deneme çekimi isteyen yönetmene "Bu saatten sonra deneme çekimi de nedir?” diyerek tepki gösterdi. Cengiz Semercioğlu, Hande Erçel'in tavrını bugünkü köşesine taşıdı...

FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM

Etiketler: halka

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