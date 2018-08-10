Yoksa bir bebek daha mı geliyor

Rol aldığı Grinin Elli Tonu adlı seriyle şöhretin zirvesine çıkan Jamie Dornan ile Amelia Warner ile birlikte tatile çıktı. İki çocuğu bulunan çift, yatla açılıp denizin keyfini çıkardı. Tatil için Capri adasını seçen Dornan ve Warner bol bol yüzüp güneşlendi. Lacivert bir mayo giyen Amelia Warner'ın karnının şişkinliği ve genç kadının sürekli olarak karnını okşaması da "aileye yeni bir bebek mi katılıyor" sorusunu akıllara getirdi.
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