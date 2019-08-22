Yine yakalandılar! Saat 23.00 yer Demet Özdemir'in evi
Demet Özdemir, önceki gün Bodrum-Yalıkavak’taki evinin havuz başında Kaan Yıldırım ile görüntülenmişti. Habercileri fark edince birbirinden uzaklaşan ikili, aynı gün geç saatlerde yine havuz başında bir araya geldi.
Demet Özdemir, önceki gün Bodrum-Yalıkavak’taki evinin havuz başında Kaan Yıldırım ile görüntülenmişti. Habercileri fark edince birbirinden uzaklaşan ikili, aynı gün geç saatlerde yine havuz başında bir araya geldi.
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