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Yine yakalandılar! Saat 23.00 yer Demet Özdemir'in evi

Demet Özdemir, önceki gün Bodrum-Yalıkavak’taki evinin havuz başında Kaan Yıldırım ile görüntülenmişti. Habercileri fark edince birbirinden uzaklaşan ikili, aynı gün geç saatlerde yine havuz başında bir araya geldi.

Cenker TEZEL
22.08.2019 - 08:00 | Son Güncelleme:
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Yine yakalandılar Saat 23.00 yer Demet Özdemirin eviNext

Demet Özdemir, önceki gün Bodrum-Yalıkavak’taki evinin havuz başında Kaan Yıldırım ile görüntülenmişti. Habercileri fark edince birbirinden uzaklaşan ikili, aynı gün geç saatlerde yine havuz başında bir araya geldi.

Etiketler: Kaan Yıldırım , demet özdemir

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