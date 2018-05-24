Yine kapıştılar

Angelina Jolie ve Brad Pitt, bir zamanlar Hollywood'un örnek çiftiydi. Sonra yollarını ayırdılar ve hala aralarındaki buzları eritemediler. ABD magazin basınına yansıyan haberlere göre bir dönem Brangelina olarak anılan çiftin arasında yine bir gerilim başladı.
Fotoğraflar: Pacific Coast, Backgrid UK, Backgrid USA
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