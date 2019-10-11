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Yıllar geçti, biz de biraz değiştik!

Onlar Türk pop müziğinin altın çağlarını yaşadığı 1990'larda kariyer basamaklarını tırmanmaya başladılar. Bir kuşak onların şarkılarıyla ve onlarla birlikte yaş aldı.

HÜRRİYET ARŞİV, DEPO PHOTOS

Hürriyet Haber
11.10.2019 - 11:20 | Son Güncelleme:
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Yıllar geçti, biz de biraz değiştikNext

Sonra zaman akıp gitti. Bazıları kariyerlerini başka alanlara yönlendirdi, bazıları da aynı yolda devam etti. Zamanı geldi, yerlerini genç meslektaşlarıyla paylaşmaya başladılar. Ama öyle ya da böyle hiç unutulmadılar.

Hani biraz önce dedik ya "bir kuşak onlarla birlikte yaş aldı" diye... Elbette onların şarkılarıyla hüzünlenip neşelenen, aşık olup ayrılık acısı yaşayan kuşak gibi zaman onları da değiştirdi. Şimdi bir bakalım, 90'ların ünlü şarkıcıları nasıl ve ne kadar değişti.

HÜRRİYET ARŞİV, DEPO PHOTOS

Etiketler: pop müzik , 1990'lar pop müzik , 1990'ların ünlü şarkıcıları

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