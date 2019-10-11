Yıllar geçti, biz de biraz değiştik!

Sonra zaman akıp gitti. Bazıları kariyerlerini başka alanlara yönlendirdi, bazıları da aynı yolda devam etti. Zamanı geldi, yerlerini genç meslektaşlarıyla paylaşmaya başladılar. Ama öyle ya da böyle hiç unutulmadılar.
Hani biraz önce dedik ya "bir kuşak onlarla birlikte yaş aldı" diye... Elbette onların şarkılarıyla hüzünlenip neşelenen, aşık olup ayrılık acısı yaşayan kuşak gibi zaman onları da değiştirdi. Şimdi bir bakalım, 90'ların ünlü şarkıcıları nasıl ve ne kadar değişti.
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