Yeşim Salkım’dan ’Gişede çakıldı’ eleştirilerine yanıt

1’inci Film Festivali’nin açılış törenine katılan Yeşim Salkım, başrolünde oynadığı ’Eğreti Gelin Ladik’ filmi için yapılan ’Gişede çakıldı’ eleştirilerine, "Gişede çakılsın da ahlakta sağlam dursun yeter ki" diye yanıt verdi. Eğreti Gelin Ladik filmi ilk üç gün sadece 796 kişi izlemişti.
Afyonkarahisar Valiliği tarafından düzenlenen ’1’inci Film Festivali’ Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Atatürk Kongre Merkezi’ndeki törenle başladı. Törene, Ak Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya, Hatice Özkal, Vali Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Ak Partili Burhanettin Çoban, AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak, sanatçı Yeşim Salkım ve öğrenciler katıldı. Festivalin sunuculuğunu ise oyuncu Ali Nuri Türkoğlu yaptı.
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