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Yeşilçam'da bir 'afet-i devran'dı: Son arzusu platonik aşkını görmek oldu

O Yeşilçam'ın siyah- beyaz dönemine damgasını vuran yıldızlardan biriydi. Gösterişli fiziği, kabarık saçları, kendinden emin duruşu ile onlarca filmde rol aldı. Öyle ki kimi zaman bir günde üç tane filmin setinde çalışırdı. Herkes onu "afet-i devran Neriman' olarak tanırdı.

HÜRRİYET ARŞİV, DEPO PHOTOS

Hürriyet Haber
24.10.2019 - 11:59 |Son Güncelleme:
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Yeşilçamda bir afet-i devrandı: Son arzusu platonik aşkını görmek olduNext

Sonra ekranlar renklendi. Bu kez TV aracılığıyla evlere konuk olmaya başladı. Ekranın ilk yerli dizilerinden biri olan Aşk-ı Memnu dahil çok sayıda dizi için kamera karşısına geçti. Sonra hastalandı ve tam 20 yıl önce, 24 Ekim 1999'da son nefesini verdi.

HÜRRİYET ARŞİV, DEPO PHOTOS 

Etiketler: neriman köksal , hatice kökçü
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