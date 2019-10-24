Yeşilçam'da bir 'afet-i devran'dı: Son arzusu platonik aşkını görmek oldu
O Yeşilçam'ın siyah- beyaz dönemine damgasını vuran yıldızlardan biriydi. Gösterişli fiziği, kabarık saçları, kendinden emin duruşu ile onlarca filmde rol aldı. Öyle ki kimi zaman bir günde üç tane filmin setinde çalışırdı. Herkes onu "afet-i devran Neriman' olarak tanırdı.
Sonra ekranlar renklendi. Bu kez TV aracılığıyla evlere konuk olmaya başladı. Ekranın ilk yerli dizilerinden biri olan Aşk-ı Memnu dahil çok sayıda dizi için kamera karşısına geçti. Sonra hastalandı ve tam 20 yıl önce, 24 Ekim 1999'da son nefesini verdi.
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