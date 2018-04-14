Yere kapaklandı!

Galatasaraylı Garry Rodrigues önceki akşam bir arkadaşıyla Etiler Nusret’teydi. Bir süre sonra Esra-Ceyda Ersoy kardeşler ile model Yağmur Aktaş, hep beraber fotoğraf çektirme talebiyle ünlü futbolcunun yanına gitti.
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