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Yere kapaklandı!

Galatasaraylı Garry Rodrigues önceki akşam bir arkadaşıyla Etiler Nusret’teydi.

Behlül AYDIN
14.04.2018 - 08:20 | Son Güncelleme:
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Yere kapaklandıNext

Galatasaraylı Garry Rodrigues önceki akşam bir arkadaşıyla Etiler Nusret’teydi. Bir süre sonra Esra-Ceyda Ersoy kardeşler ile model Yağmur Aktaş, hep beraber fotoğraf çektirme talebiyle ünlü futbolcunun yanına gitti.

Etiketler: cicişler , gazete haberi

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