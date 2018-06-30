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Yeni Gelin'den çok konuşulacak bağış

“Yeni Gelin” dizisinin oyuncu-larından Jessica May ile fotoğrafçı nişanlısı Hüseyin Kara, evlenmek için Brezilya’ya gitti.

Hürriyet Haber
30.06.2018 - 16:15 | Son Güncelleme:
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Yeni Gelinden çok konuşulacak bağışNext

“Yeni Gelin” dizisinin oyuncu-larından Jessica May ile fotoğrafçı nişanlısı Hüseyin Kara, evlenmek için Brezilya’ya gitti. Çift evlenmeden önce bu özel günü daha da unutulmaz kılmak için anlamlı bir işe imza attı.

Etiketler: gazete haberi

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