Yeni Gelin'den çok konuşulacak bağış

“Yeni Gelin” dizisinin oyuncu-larından Jessica May ile fotoğrafçı nişanlısı Hüseyin Kara, evlenmek için Brezilya’ya gitti. Çift evlenmeden önce bu özel günü daha da unutulmaz kılmak için anlamlı bir işe imza attı.
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