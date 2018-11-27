Ara
MENÜ
Haberler >Kelebek >Magazin>Yengelerin savaşı!

Yengelerin savaşı!

Duman’ın solisti Kaan Tangöze ile Kıvılcım Ural, önceki akşam Soho House’da evlendi. Törenden görüntüler, Kıvılcım Ural ile grubun gitaristi Batuhan Mutlugil’in eşi Leyla Mutlugil arasındaki gerilimi zirveye taşıdı.

Fotoğraflar: Kelebek

Hürriyet Haber
27.11.2018 - 08:30 | Son Güncelleme:
1 / 16
Yengelerin savaşıNext

Duman’ın solisti Kaan Tangöze ile Kıvılcım Ural, önceki akşam Soho House’da evlendi. Törenden görüntüler, Kıvılcım Ural ile grubun gitaristi Batuhan Mutlugil’in eşi Leyla Mutlugil arasındaki gerilimi zirveye taşıdı.

Etiketler:

En Yeni Kelebek Galeriler

Baş başa yemek

Baş başa yemek

Yengelerin savaşı!

Yengelerin savaşı!

Bana fiyat sormayın

Bana fiyat sormayın

Bankamatikten para çekti evsiz adama verdi

Bankamatikten para çekti evsiz adama verdi

Acun - Şeyma aşkı böyle başlamıştı...

Acun - Şeyma aşkı böyle başlamıştı...

Adliyeye böyle geldiler

Adliyeye böyle geldiler

Kit Harington hakkında skandal iddia

Kit Harington hakkında skandal iddia

O geceyi anlattı

O geceyi anlattı

Ali Ağaoğlu'ndan oğluna sürpriz doğum günü partisi

Ali Ağaoğlu'ndan oğluna sürpriz doğum günü partisi

Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2018
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.