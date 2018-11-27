Yengelerin savaşı!

Duman’ın solisti Kaan Tangöze ile Kıvılcım Ural, önceki akşam Soho House’da evlendi. Törenden görüntüler, Kıvılcım Ural ile grubun gitaristi Batuhan Mutlugil’in eşi Leyla Mutlugil arasındaki gerilimi zirveye taşıdı.
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