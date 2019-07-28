Yasemin Özilhan nasıl formda kalıyor?

Yasemin Özilhan eşi İzzet Özilhan ve 2 kızıyla Marmaris açıklarındaki teknelerinde tatilde. Formda vücuduyla dikkat çeken Yasemin Özilhan böyle kalabilmek için disiplinli bir şekilde çalışıyor. İşte mutfak sırları:
Yasemin Özilhan eşi İzzet Özilhan ve 2 kızıyla Marmaris açıklarındaki teknelerinde tatilde. Formda vücuduyla dikkat çeken Yasemin Özilhan böyle kalabilmek için disiplinli bir şekilde çalışıyor. İşte mutfak sırları:
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