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Yasemin Özilhan nasıl formda kalıyor?

Yasemin Özilhan eşi İzzet Özilhan ve 2 kızıyla Marmaris açıklarındaki teknelerinde tatilde. Formda vücuduyla dikkat çeken Yasemin Özilhan böyle kalabilmek için disiplinli bir şekilde çalışıyor. İşte mutfak sırları:

Hürriyet Haber
28.07.2019 - 17:06 | Son Güncelleme:
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Yasemin Özilhan nasıl formda kalıyorNext

Yasemin Özilhan eşi İzzet Özilhan ve 2 kızıyla Marmaris açıklarındaki teknelerinde tatilde. Formda vücuduyla dikkat çeken Yasemin Özilhan böyle kalabilmek için disiplinli bir şekilde çalışıyor. İşte mutfak sırları:

Etiketler: form

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