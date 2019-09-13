Ara
MENÜ
Haberler >Kelebek >Magazin>Yaşar İpek'e zorlama hapis

Yaşar İpek'e zorlama hapis

BOŞANMA davaları devam eden Seren Serengil’e psikolojik ve fiziksel şiddeti uyguladığı iddiasıyla hakkında bulunan 1 ay süreyle uzaklaştırma ve koruma tedbiri kararını ihlal ettiği gerekçesiyle şarkıcı Yaşar İpek’e 3 gün zorlama hapsi verildi.

Özge Eğrikar
13.09.2019 - 08:03 | Son Güncelleme:
1 / 10
Yaşar İpeke zorlama hapisNext

BOŞANMA davaları devam eden Seren Serengil’e psikolojik ve fiziksel şiddeti uyguladığı iddiasıyla hakkında bulunan 1 ay süreyle uzaklaştırma ve koruma tedbiri kararını ihlal ettiği gerekçesiyle şarkıcı Yaşar İpek’e 3 gün zorlama hapsi verildi.

Etiketler: zorlama hapis

En Yeni Kelebek Galeriler

Yaşar İpek'e zorlama hapis

Yaşar İpek'e zorlama hapis

‘Can’dan sevgi

‘Can’dan sevgi

Kafa 5 yaşında

Kafa 5 yaşında

Sanat fuarına ünlü akını!

Sanat fuarına ünlü akını!

Tuba ve Umut yeni eşya baktı

Tuba ve Umut yeni eşya baktı

Hande sinirlendi

Hande sinirlendi

Ben hiç kimseyi bu kadar sevmemiştim!

Ben hiç kimseyi bu kadar sevmemiştim!

Bali'de aşk tazelediler

Bali'de aşk tazelediler

Azur Bey'in okulda ilk günü: O da Londra'da okuyor

Azur Bey'in okulda ilk günü: O da Londra'da okuyor

Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.