Yaşar İpek'e zorlama hapis

BOŞANMA davaları devam eden Seren Serengil’e psikolojik ve fiziksel şiddeti uyguladığı iddiasıyla hakkında bulunan 1 ay süreyle uzaklaştırma ve koruma tedbiri kararını ihlal ettiği gerekçesiyle şarkıcı Yaşar İpek’e 3 gün zorlama hapsi verildi.
BOŞANMA davaları devam eden Seren Serengil’e psikolojik ve fiziksel şiddeti uyguladığı iddiasıyla hakkında bulunan 1 ay süreyle uzaklaştırma ve koruma tedbiri kararını ihlal ettiği gerekçesiyle şarkıcı Yaşar İpek’e 3 gün zorlama hapsi verildi.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.