Haberler >Kelebek >Magazin>YarÄ±ÅŸmadan kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ± buraya yatÄ±rdÄ±: Ä°ÅŸte ünlü ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n Türk eÅŸiyle yaÅŸayacaÄŸÄ± mega malikane
YarÄ±ÅŸmadan kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ± buraya yatÄ±rdÄ±: Ä°ÅŸte ünlü ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n Türk eÅŸiyle yaÅŸayacaÄŸÄ± mega malikane
KÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce X Factor adlÄ± yetenek yarÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n jÃ¼ri masasÄ±nda oturmak iÃ§in yaptÄ±klarÄ± 10 milyon dolarlÄ±k anlaÅŸmayla magazin basÄ±nÄ±nÄ±n manÅŸetlerinde yer alan Robbie Williams ve TÃ¼rk asÄ±llÄ± eÅŸi Ayda Field yine gÃ¼ndem oldu. Bu kez Ã§iftin bu kadar Ã§ok konuÅŸulmasÄ±nÄ±n nedeni satÄ±n aldÄ±klarÄ± mega malikane.
Williams ve Field, iki Ã§ocuklarÄ±yla birlikte oturacaklarÄ± bu malikane iÃ§in 20 milyon dolarÄ± gÃ¶zden Ã§Ä±kardÄ±. Ã‡ift, Malibu'da okyanus kÄ±yÄ±sÄ±nda bulunan ve daha Ã¶nce Janet Jackson'Ä±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± beÅŸ yatak odalÄ± emlak yatÄ±rÄ±mlarÄ± arasÄ±na kattÄ±.
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