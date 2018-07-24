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Haberler >Kelebek >Magazin>YarÄ±ÅŸmadan kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ± buraya yatÄ±rdÄ±: Ä°ÅŸte ünlü ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n Türk eÅŸiyle yaÅŸayacaÄŸÄ± mega malikane

YarÄ±ÅŸmadan kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ± buraya yatÄ±rdÄ±: Ä°ÅŸte ünlü ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n Türk eÅŸiyle yaÅŸayacaÄŸÄ± mega malikane

KÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce X Factor adlÄ± yetenek yarÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n jÃ¼ri masasÄ±nda oturmak iÃ§in yaptÄ±klarÄ± 10 milyon dolarlÄ±k anlaÅŸmayla magazin basÄ±nÄ±nÄ±n manÅŸetlerinde yer alan Robbie Williams ve TÃ¼rk asÄ±llÄ± eÅŸi Ayda Field yine gÃ¼ndem oldu. Bu kez Ã§iftin bu kadar Ã§ok konuÅŸulmasÄ±nÄ±n nedeni satÄ±n aldÄ±klarÄ± mega malikane.

HÃ¼rriyet Haber
24.07.2018 - 15:45 | Son GÃ¼ncelleme:
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YarÄ±ÅŸmadan kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ± buraya yatÄ±rdÄ±: Ä°ÅŸte Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n TÃ¼rk eÅŸiyle yaÅŸayacaÄŸÄ± mega malikaneNext

Williams ve Field, iki Ã§ocuklarÄ±yla birlikte oturacaklarÄ± bu malikane iÃ§in 20 milyon dolarÄ± gÃ¶zden Ã§Ä±kardÄ±. Ã‡ift, Malibu'da okyanus kÄ±yÄ±sÄ±nda bulunan ve daha Ã¶nce Janet Jackson'Ä±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± beÅŸ yatak odalÄ± emlak yatÄ±rÄ±mlarÄ± arasÄ±na kattÄ±.

FotoÄŸraflar: Backgrid USAÂ

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