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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Magazin
18 Kasım 2019 - 12:45,

Victoria's Secret modeli Devon Windsor ile Johnny Barbara evlendi

Victoria's Secret modeli Devon Windsor, Avustralyalı milyoner Johnny Barbara ile Karayipler'in St. Barts adasında 3 gün 3 gece düğün yaptı. Devon ve yeni nesil model arkadaşları adayı podyuma çevirdi.

BACKGRID USA

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Victoria's Secret modeli Devon Windsor, Avustralyalı milyoner Johnny Barbara ile Karayipler'in St. Barts adasında 3 gün 3 gece düğün yaptı. Devon ve yeni nesil model arkadaşları adayı podyuma çevirdi.

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ABD'li model Devon Windsor (25) 2015'te Victoria's Secret kanatlarını takarak adını dünyaya duyurdu. Yeni nesil melek Devon, 3 yıldır birlikte olduğu Avustralyalı tekstil milyonari Johnny Dex Barbara ile New York'ta evlendi.

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Çift evliliklerini Karayiplerin St. Barts adasında yakın arkadaşlarıyla 3 gün süren düğünle kutladı.

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Düğünde Devon ve yeni nesil model arkadaşları sahili podyuma çevirdi.

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Devon Windsor, düğün boyunca arkadaşlarını kendi adını verdiği markasının bikini ve mayolarını giydirdi. Böylece iş ve eğlenceyi birleştirdi.

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Adaya adet çıkarma yapan modeller, her yıl bu döneme gelen ancak artık düzenlenmeyen Victoria's Secret şovunu aratmadı.

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İşte Devon Windsor'un kutlamalarından fotoğraflar...

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