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Ünlüler eskiden onlarla evliydi

Genellikle insanlar bir kez evlenir ve bunun ömür boyu sürmesini diler. Ama herkes için özellikle gösteri dünyasının ünlüleri için durum pek de öyle olmaz. Bin bir umutla başlayan evlilikler kısa sürede sona erer. Sonra bir yenisi başlar. İşte gösteri dünyasının ünlüleri ve bir zamanler evli oldukları 'eski' eşleri.

Hürriyet Haber
22.03.2018 - 08:46 | Son Güncelleme:
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Ünlüler eskiden onlarla evliydiNext

Arabesk şarkıları yorumladığı 'Yara' albümüyle gündemde olan Pamela Spence Best FM'e konuk oldu.

Etiketler: Yeşim Salkım , Mehmet Ali Erbil , Yeliz Yeşilmen

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