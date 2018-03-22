Ünlüler eskiden onlarla evliydi

Genellikle insanlar bir kez evlenir ve bunun ömür boyu sürmesini diler. Ama herkes için özellikle gösteri dünyasının ünlüleri için durum pek de öyle olmaz. Bin bir umutla başlayan evlilikler kısa sürede sona erer. Sonra bir yenisi başlar. İşte gösteri dünyasının ünlüleri ve bir zamanler evli oldukları 'eski' eşleri.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.