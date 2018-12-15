Ünlü yıldız sürpriz bir kararla evlenmişti: Yüzüğümü de kendim yaptım!
"Kocam bana bir akşam yemeğinin ardından evlenme teklif etti. Ama o anda parmağıma takacak bir yüzük yoktu yanında. Restoran faturasını bir arada tutan kağıt tutacaklarından birini halka haline getirip yüzük niyetine taktı. Bu çok romantikti. Zaten alyanslarımızı da kendimiz yaptık."
Bu sözler 2018'in gösteri dünyasındaki sürpriz evliliklerinden birinin kahramanına ait. 2018 yılı gerçekten de sürpriz düğünler yılıydı bir anlamda. Her ne kadar bazıları önceden belirli olsa da birçok ünlü çift sürpriz şekilde evlendi. Gelin bir bakalım 2018'in Hollywood düğünlerine ve kendi alyanslarını kendileri yapan ünlü çifte.
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