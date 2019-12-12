Ünlü yapımcı Harvey Weinstein taciz iddialarının bedelini böyle ödeyecek: 25 milyon dolarlık uzlaşma
Aralarında Angelina Jolie, Salma Hayek, Uma Thurman gibi ünlülerin yanı sıra kamera arkası çalışanlarının da bulunduğu yaklaşık 70 kadının taciz ve tecavüz suçlamasında bulunduğu Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein ve iflas halindeki şirketinin kurulunun, davacılarla geçici olarak 25 milyon dolarlık bir uzlaşmaya vardığı belirtildi.
BACKGRID USA
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New York Times’ın davanın avukatlarını kaynak göstererek verdiği habere göre Weinstein ve iflas halindeki şirketinin kurulu, yapımcı hakkında taciz ve tecavüz iddiasında bulunan yaklaşık 70 kadına 25 milyon dolar tazminat ödeme konusunda geçici olarak anlaştı.
BACKGRID USA
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Buna göre, anlaşma, Weinstein tarafından tecavüze ve tacize uğradığını beyan eden tüm kadınların davalarını kapsıyor. Ancak, anlaşmaya göre Weinstein hiçbir şekilde tacizden sorumlu tutulmayacak ve ödeme yapmayacak. 25 milyon dolar Weinstein'in iflas halindeki şirketinin sigorta poliçesinden karşılanacak.
BACKGRID USA
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Hakkındaki iddiaları kabul etmeyen Weinstein, tazminat ödenen kişilerin suçlamalarından sorumlu tutulmayacak.
Kimlerin tazminat alacağı açıklanmadı ancak İspanyol oyuncu Paz de la Huerta'nın avukatı yaptığı açıklamada bu kişiler arasında olacaklarını umduğunu belirtti.
BACKGRID USA
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Bundan iki yıl öncesine kadar Hollywood'un en etkili yapımcılarından biri olarak tanınıyordu Harvey Weinstein. Ancak hiç beklemediği bir anda gelişen olaylar onu hem işinden, hem eşinden hem de sinema dünyasının kalbi olan Hollywood'daki "tahtından" etti.
BACKGRID USA
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Aralarında Angelina Jolie, Uma Thurman, Kelly Brook, Salma Hayek, Daria Argento, Rose McGowan, Gwyneth Paltrow gibi ünlülerin de bulunduğu çok sayıda kadın sinema sektörü çalışanı tarafından cinsel taciz ve tecavüzle suçlandı 67 yaşındaki Weinstein.
BACKGRID USA
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Bunun ardından 2017 yılında yapılan bütün ödül törenlerine damgasını vuran "Me Too" hareketi başladı. Ünlü ya da ünsüz birçok kadın yaşadığı tacizleri bazen sosyal medyadan bazen katıldığı etkinliklerde hatta bazen de Lady Gaga gibi ödül törenlerinde anlatmaya başladı.
Sosyal medya üzerinden iki gün içinde 10 milyonun üzerinde benzer paylaşımlar yapıldı.
BACKGRID USA
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Bütün bunların ortaya çıkmasından sonra Harvey Weinstein'ın yapımcılık kariyeri de bitti. Şirketi iflas etti. Modacı olan karısı Georgina Chapman da bu iddialara sessiz kaldığı için eleştirildi.
BACKGRID USA
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O zamana kadar birçok ödül töreninde onun moda markasının imzasını taşıyan kıyafetler giyen ünlüler Georgina Chapman'ı da protesto etmeye başladı. Sonunda çift boşandı.