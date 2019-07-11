Ünlü şarkıcıya teşhis konuldu: Çocuğumla oynayamıyorum!

* İlk başta sol göz kapağım düştü. Tabii ki beklemiyordum. Birkaç doktora gittim. Kimse bulamadı. Hep yanlış teşhisler kondu. Sonunda MS teşhisi konuldu. Yıllar süren yorgunluktan kaynaklanıyor. Yıllarca hep ayakta kalmaktan öyle bir şeyle karşılaştım. 3-4 aydır öyle bir süreçteyim. Dikkat etmem gerekiyor.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.