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Ünlü şarkıcıya teşhis konuldu: Çocuğumla oynayamıyorum!

Serdar Ortaç'ın ardından ünlü türkücü Murat Kurşun'a da MS teşhisi konuldu. Yürümekte zorlandığını söyleyen Murat Kurşun, 2. Sayfa'ya verdiği röportajda duygusal anlar yaşadı.

Hürriyet Haber
11.07.2019 - 12:41 | Son Güncelleme:
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Ünlü şarkıcıya teşhis konuldu: Çocuğumla oynayamıyorumNext

* İlk başta sol göz kapağım düştü. Tabii ki beklemiyordum. Birkaç doktora gittim. Kimse bulamadı. Hep yanlış teşhisler kondu. Sonunda MS teşhisi konuldu. Yıllar süren yorgunluktan kaynaklanıyor. Yıllarca hep ayakta kalmaktan öyle bir şeyle karşılaştım. 3-4 aydır öyle bir süreçteyim. Dikkat etmem gerekiyor.

Etiketler: ms nedir

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