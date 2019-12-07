Ünlü şarkıcı Sia gittiği mağazada herkesin parasını ödedi
Söylediği şarkılarla müzikseverlerin sevgisini kazanan ünlü şarkıcı şimdi de yaptığı sürprizle kalplerde taht kurdu.
INSTAGRAM, BACKGRID USA
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Tam adı Sia Kate Isobelle Furler olan ünlü şarkıcı geçtiğimiz gün California'da bir mağazaya girdi.
INSTAGRAM, BACKGRID USA
2
Kendini piyangodan ikramiye kazanan Cici adlı bir kişi olarak tanıtan Sia, herkesin yaptığı alışverişin ücretini ödemeye başladı. Şükran Günü nedeniyle böyle bir davranışta bulunduğunu söyleyen şarkıcıyı bir hayranı tanıdı.
INSTAGRAM, BACKGRID USA
3
Adri Buckles adlı hayranı kendi alışverişini de ödeyen Sia'nın kim olduğunu fark edince çevresindekilere de söyledi. O anları videoya çekip sosyal medya hesabından da paylaşan Buckles "Sia'nın satın aldığı ürünlerin parasını ödediğini" belirtip teşekkür etti. Kullanıcı "Herkesin satın aldıklarının parasını ödeyecek kadar güzel bir ruha ve kalbe sahipsin" diyerek bu sürprize ne kadar sevindiğini belirtti.
INSTAGRAM, BACKGRID USA
4
Kullanıcı Sia'nın kim olduğunu herkese söylediği için özür diledikten sonra da "Ama bu nezaketi herkes bilmeli" diye ekledi.
INSTAGRAM, BACKGRID USA
5
Sia'nın yaptığı bu sürpriz sosyal medyada kısa sürede büyük olay oldu. Ünlü şarkıcı kendisini tanıyan hayranlarını kırmayıp onlarla hatıra fotoğrafı da çektirdi. Bu arada alışveriş yapanlardan biri satın aldığı çiçeği ünlü şarkıcıya vererek teşekkür etti.
INSTAGRAM, BACKGRID USA
6
Sia'nın daha önce başka bir mağazada da benzer bir davranışta bulunduğu da sosyal medya kullanıcıları tarafından belirtildi.