Ünlü şarkıcı Sia gittiği mağazada herkesin parasını ödedi 

Adri Buckles adlı hayranı kendi alışverişini de ödeyen Sia'nın kim olduğunu fark edince çevresindekilere de söyledi. O anları videoya çekip sosyal medya hesabından da paylaşan Buckles "Sia'nın satın aldığı ürünlerin parasını ödediğini" belirtip teşekkür etti. Kullanıcı "Herkesin satın aldıklarının parasını ödeyecek kadar güzel bir ruha ve kalbe sahipsin" diyerek bu sürprize ne kadar sevindiğini belirtti.



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