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Ünlü oyuncunun son hali: Artık her gün ağlıyor

Dikkatsizce kurduğu bir cümle kariyerini bitirdi. Af dilemesi de işe yaramadı.

Hürriyet Haber
08.06.2018 - 10:58 | Son Güncelleme:
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Ünlü oyuncunun son hali: Artık her gün ağlıyorNext

Bir dönem ülkemizde de gösterilen ve kendi adıyla anılan bir diziyle şöhret basamaklarını hızla tırmanan ünlü oyuncu dikkatsizce yazdığı bir cümle yüzünden işini de kariyerini de itibarını da kaybetti. Ünlü oyuncu son olarak evinin bahçesinde gözyaşları içinde bir telefon konuşması yaparken görüntülendi.

Fotoğraflar: Backgrid USA  

Etiketler: roseanne barr , roseanne , valerie jarrett

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