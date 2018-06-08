Ünlü oyuncunun son hali: Artık her gün ağlıyor

Bir dönem ülkemizde de gösterilen ve kendi adıyla anılan bir diziyle şöhret basamaklarını hızla tırmanan ünlü oyuncu dikkatsizce yazdığı bir cümle yüzünden işini de kariyerini de itibarını da kaybetti. Ünlü oyuncu son olarak evinin bahçesinde gözyaşları içinde bir telefon konuşması yaparken görüntülendi.
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